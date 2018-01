Samedi et dimanche, l'Orchestre régional Bayonne Côte Basque proposera son concert du Nouvel An. Au programme : les classiques de la musique viennoise, sous la houlette du chef d'orchestre Victorien Vanoosten.

Bayonne, France

Accélérations, La Libellule, Polka française, Marche égyptienne, Musique des Sphères... à l'exception du dernier morceau (Air de Berlin, de Paul Lincke), c'est un programme 100% Strauss que Victorien Vanoosten et les 56 musiciens de l'Orchestre régional Bayonne Côte Basque proposeront au public, samedi et dimanche, à l'occasion du concert du Nouvel An. "On pourrait appeler ce concert le Kleiber Konzert, explique Victorien Vanoosten, le chef d'orchestre. Carlos Kleiber est pour moi le plus grand chef qui ait jamais existé. Il a fait deux fois le concert du Nouvel An de Vienne, le plus regardé au monde. Il y a plus de 50 millions de téléspectateurs. Kleiber est le grand maître de la valse viennoise."

En hommage à Carlos Kleiber, Victorien Vanoosten a donc choisi un florilège de musiques viennoises, dans la plus pure tradition du Nouvel An. Un choix qui contraste avec celui de l'an dernier : l'orchestre avait alors interprété des musiques des quatre coins du monde. Cette année, la part belle sera donnée aux plus belles pages écrites par la famille Strauss. Des mélodies qui incitent à la danse. "Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il s'agit d'un répertoire très difficile, assure Victorien Vanoosten. Ça n'a l'air de rien quand on danse dessus, mais pour le jouer, c'est une autre affaire. Il y a beaucoup de nuances et de changement de tempo." Les spectateurs seront d'ailleurs les bienvenus, s'ils souhaitent entamer une valse ou une polka pendant le concert.

Les répétitions sont donc nombreuses, pour ne rien laisser au hasard. Le Concert du Nouvel An étant devenu une tradition, les 56 musiciens de l'Orchestre régional Bayonne Côte Basque entendent rendre hommage à l'institution. Marina Beheretche, professeur au conservatoire Bayonne et violon solo, s'attend à une représentation "pétillante, comme du champagne. C'est un programme classique, mais avec des petites surprises. La tradition viennoise et le Pays Basque ont en commun la fête ! Je pense que ça va toucher un grand nombre de personnes."

Pour Victorien Vanoosten, c'est aussi une "deuxième chance". Il avait dirigé le concert de l'an dernier avec brio, mais au pied levé, pour remplacer le chef d'orchestre tombé malade. Il avait du assimiler le répertoire en seulement trois jours. Cette fois-ci, il a choisi le programme. "Du fait de cette histoire, cette région a une saveur particulière pour moi", sourit le chef.

Représentations samedi à 20h30 et dimanche à 17h, à la salle Lauga de Bayonne.