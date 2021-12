Orelsan, Angèle, Calogero : les Francofolies 2022 dévoilent les premières têtes d'affiche

Une trentaine de noms sur 80 sont d'ores et déjà dévoilés pour les Francofolies 2022. Le festival de chanson de La Rochelle aura lieu du 13 au 17 juillet.

Voilà qui nous permet de rêver déjà à l'été prochain : la programmation des prochaines Francofolies de La Rochelle est en partie dévoilée ce jeudi matin. Avec : Orelsan, Angèle, Calogero, Booba et Julien Doré seront les têtes d'affiche de la grande scène Jean-Louis Foulquier.

La Rochelle accueillera aussi les Dutronc, père et fils, ensemble sur la grande scène. Clara Luciani s'y ajoutera pour la soirée de clôture, le dimanche 17 juillet, la soirée de Julien Doré.

Parmi la trentaine de noms annoncés, sur les 80 artistes attendus en juillet 2022, on note Vald le vendredi 15 avec Booba, Roméo Elvis le samedi 16 avant Orelsan, pour le retour des soirées rap, après les annulations des deux dernières années pour cause de Covid et de spectateurs assis.

Mika et Gaëtan Roussel sont annoncés pour la soirée d'ouverture, le mercredi 13, la soirée d'ouverture avec Calogero. Pour la traditionnelle soirée du 14 juillet, Angèle sera devancée par Juliette Armani et Hoshi.

Ajoutons, dans le grande théâtre de la Coursive, Aldebert avec ses Enfantillages 4, des concerts pour enfants que même les parents apprécient ! Et Thiéfaine, en version "unplugged", autrement dit en acoustique.

La billetterie est ouverte sur le site des Francofolies. Les organisateurs espèrent un retour à la normale pour 2022, avec 12.000 spectateurs sur l'esplanade Saint-Jean d'Acre, au lieu des 5.000 de l'année dernière à cause de la pandémie et des restrictions sanitaires.