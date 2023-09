Orelsan crée la surprise en s'invitant au cinéma Pathé à Caen pour lancer son concert Civilisation Tour

Un concert sur grand écran diffusé en même temps dans 400 salles de cinéma en France, mais également en Suisse, Belgique et au Luxembourg. L'artiste caennais qui ne manque jamais une occasion de citer sa ville, a une fois encore voulu surprendre. Il s'est invité tour à tour dans les quatre salles du cinéma Pathé des Rives de l'Orne où était diffusée la captation du concert donné à Paris La Défense Aréna en décembre 2022, pour saluer chaleureusement son public.

L'occasion de découvrir d'une autre manière ce concert donné à l'occasion de son Civilisation Tour, à Paris La Défense Arena. Sur l'écran les spectateurs ont pu découvrir l'artiste filmé tantôt de loin, parfois de très près et admirer tout à la fois son jeu sur scène et son travail avec ses équipes. Un live permettant de vivre le concert de l'intérieur, autrement et plébiscité par les spectateurs.

Le public du cinéma Pathé des Rives de l'Orne devant le concert d'Orelsan © Radio France - Mélanie

1200 personnes au cinéma Pathé pour regarder le concert sur grand écran

" C'était incroyable et j'en tremble encore d'avoir pu prendre une photo ", sautille de joie Ambre, 20 ans. " C'était génial et on avait l'impression d'y être " ajoute sa copine Mélanie . Un peu plus loin d'autres fans saluent la performance : " une super expérience, à refaire, un son de qualité sur grand écran et le même plaisir qu'en concert. On avait vraiment l'impression d'y être".

Des spectateurs auxquels Orelsan, accompagné d'une partie de son équipe a accordé de son temps, pour leur exprimer son plaisir de venir leur présenter ce travail à Caen. Le rappeur qui avant de les quitter s'est adonné bien volontiers aux dédicaces et séances photos.

S'il déteste les Fêtes de Famille a t'il rappelé en souriant à son public ce jeudi soir, Orelsan n'est jamais loin de la sienne. De son frère Clément qui l'accompagne dans son travail et a participé à la captation filmée de ce concert, mais aussi les autres membres. Ce jeudi soir au premier rang de l'une des salles du cinéma Pathé à Caen avaient pris place ses tantes, grands-mères et parents.

"On est très fiers de ce qu'il a fait, témoigne son père Pascal Cotentin. On voit tout le travail de création réalisé, le personnage qu'est Aurélien au sein de son équipe et sa créativité."

Au Pathé des Rives de l'Orne à Caen quatre salles avaient été réservées à 20 heures pour la projection de ce concert filmé à Paris la Défense Aréna. Deux heures de spectacle à 18 euros la place. Une cinquième projection avait été ajoutée à 22h30.