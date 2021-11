Orelsan en dédicace au stade d'Ornano : plus d'un millier de fans au rendez-vous

C'est une séance de dédicace à grande échelle qui s'est déroulée ce samedi 20 novembre au stade Michel d'Ornano de Caen. Le chanteur Orelsan, originaire de la ville, y dédicaçait son tout nouvel album, sorti hier, et plus d'un millier de fans s'y sont pressés.

Pour la sortie de son quatrième album, dévoilé hier, le vendredi 19 novembre, le rappeur Orelsan était séance de dédicace exceptionnelle à Caen, sa ville d'origine. La rencontre a eu lieu à partir de 16h00 ce samedi 20 novembre au stade Michel d'Ornano de Caen, avant le match de foot du SM Caen contre le Paris FC. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les fans ont répondu présents, ils étaient plus d'un millier sur le parvis du stade pour tenter de rencontrer leur idole.

Des fans très motivés

Beaucoup se sont levés de bonne heure pour tenter de rencontrer leur rappeur préféré. Rachel est arrivée la première, à 6h30. "C'est mon idole et c'est un de mes plus grands rêves de le rencontrer", explique-t-elle, un peu frigorifiée.

Paul l'a rejoint une heure plus tard, il avait lui aussi très envie de rencontrer Orelsan. "C'est un des rappeurs que j'estime le plus et je me reconnais dans ses textes", confie le jeune homme.

Comme eux ils sont plus d'un millier à patienter mais tous le font dans la bonne humeur et en chanson.

Si le public est globalement jeune, on trouve aussi des profils plus originaux. Michel Papillon a par exemple bientôt 77 ans, il vendait des bonbons au chanteur quand il était petit et compte bien faire signer son album, soigneusement rangé dans une enveloppe.

Un artiste à l'écoute

Lorsque les portes de la boutique du stade s'ouvre finalement, la foule ne cache son plaisir. Le défilé des petits groupes commence pour rencontrer l'artiste qui échange avec chacun un petit commentaire personnel et recense scrupuleusement qui parmi eux vient ensuite soutenir l'équipe de Caen - et ils sont nombreux.

En revanche la file d'attente semble à peine bouger, tous ne pourront pas rencontrer le chanteur avant l'ouverture des portes du stade pour le match. Victoire et ses copines sont en bout de file, elles gardent espoir "mais pas trop" même si elles relativisent. "On aurait beaucoup aimé le voir mais on a nos billets pour le zénith de Caen et on ira en festival cet été alors c'est pas grave, on le verra bientôt quoi qu'il arrive", assurent-elles.

Il faut dire qu'Orelsan avait un planning chargé ce samedi puisqu'en plus d'assister au match, il y a interprété le morceau "Jour meilleur" tiré de son nouvel album "Civilisation".