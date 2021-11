Orelsan met le kebab caennais "Magic beau gosse" à l'honneur dans son nouvel album

"Civilisation", le très attendu quatrième album du rappeur Orelsan est sorti ce vendredi 19 novembre. Comme à son habitude, l'artiste, originaire de Caen, n'a pas oublié de faire référence à sa ville. Dans la chanson "Du propre" il parle notamment de la sauce "magique beau gosse". La spécialité du kebab caennais du même nom situé face à la tour Leroy. Faite maison à base de sauce blanche et de sauce samouraï, la sauce "magique beau gosse" c'est aussi l'identité du restaurant.

Une sauce pas comme les autres

Ahmad, est un des gérants de l'établissement, créé par son père, en 2005. Il l'a repris avec ses frères et pour toute la famille, cette dédicace musicale est une fierté. "La sauce a une vraie histoire, depuis le début mon père appelait tous ses clients beaux gosses et belles gosses et il disait que sa sauce était spéciale alors quand on a repris le restaurant avec mes frères on l'a rappelé "Magic beau gosse"", explique-t-il.

"En entendre parler de manière aussi positive et en association avec la ville de Caen, c'est génial", poursuit Ahmad. Il précise que son pèreétaittrès ému quand il a écouté la chanson et vu toutes les réactions. "À ses débuts ça avait été assez difficile donc c'est une vraie victoire", souligne Ahmad.

Des répercussions sur la clientèle

Orelsan est venu manger plusieurs fois dans son restaurant, avec Ablaye, un de ses producteurs et acolytes de toujours. "Un mec gentil et normal", décrit Ahmad. "On savait qu'il allait parler de nous, on avait eu des échos mais on ne savait pas comment ni dans quelle chanson", raconte le gérant, tout sourire.

Depuis son téléphone ne cesse de vibrer et il pense que ça aura des répercussions réelles sur sa clientèle. "En plus des anciens, il devrait y avoir de nouveaux beaux gosses et nouvelles belles gosses qui viendront goûter la sauce et reviendront à n'importe quelle heure", prédit il.

Pour celles et ceux que ça intéresse, le "Magic beau gosse" est ouvert tous les jours à partir de 11h00 sauf le lundi.