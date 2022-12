Orelsan promu chevalier des Arts et des Lettres

Orelsan séduit jusqu'au ministère de la culture. Le normand couronné de 3 victoires de la musique, dont les concerts affichent complets, les ventes d'album explosent tout comme ses clips vient d'être promu au grade de chevalier . Un gratification qui reconnait la participation du chanteur au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.. rien de moins. Orelsan pour qui 2022 aura décidément été une grande année. Noel avant l'heure pour le normand qui n'oublie jamais d'où il vient et porte haut et fort les couleurs de sa ville Caen.

