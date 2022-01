Avec Jul et Ninho, le rappeur normand Orelsan fait partie des chanteurs les plus écoutés en 2021. Son album Civilisation sorti à la mi-novembre est un immense succès. Le public mayennais aura l'occasion de l'écouter au V and B Fest de Craon à la fin de l'été (26,27 et 28 août).

Orelsan : un des artistes les plus écoutés en 2021, et en Mayenne cet été

Le rappeur Orelsan est un des artistes les plus écoutés en 2021 en France. L'Official Charts Company pour le syndicat national de l'édition phonographique combinent les ventes physiques (CD, vinyles, téléchargements et les écoutes sur les plateformes de streaming). Et c'est donc le natif d'Alençon qui a vendu depuis la sortie de Civilisation, plus de 338.000 albums.

Une bonne nouvelle en Mayenne pour les organisateurs du V and B Fest : Orelsan est une de leur tête d'affiche et chantera à Craon entre le 26, 27 et 28 août. Pour ces fans mayennais, Orelsan est tout simplement un rappeur qui raconte très bien le monde actuel. "Il y en a qui parlent de la rue, des gangs. Mais lui il parle de projet, je trouve ça vraiment cool" explique Antonin.

"Il parle de la vie, de nos vies, des meufs, des soirées" poursuit en rigolant Camille une lycéenne lavalloise. "Et en plus il a de sacrées répliques" ajoute Raphaël. L'artiste natif d'Alençon et qui habite à Caen, se produira à Craon, entre le 26 et le 28 août sur la scène du V and B Fest au domaine de la Maroutière. "C'était la carte qu'on voulait absolument jouer. D'ailleurs, _je remercie encore ces agents pour la confiance_. Pour cette seconde édition on voulait taper assez fort" se réjouit Damien Jahier, le directeur du festival.