Orelsan va-t-il arrêter le rap ?

ILes fans d'Orelsan ne sont évidemment pas passés à côté la dernière annonce du rappeur caennais. Le 13 octobre, sur Amazon Prime Vidéo, sortira la.Ideuxième partie du documentaire "Montre jamais ça à personne" réalisé par son frère, Clément Cotentin. La saison 1 avait d'ailleurs été récompensée de la victoire de la musique 2022 de la création audiovisuelle. Six épisodes qui nous plongent dans l'intimité d'Aurélien de son appart d'adolescent à Caen jusqu'à la scène mythique de Bercy. Les dernières séquences annonçaient la sortie de son dernier album "Civilisation".

Un disque qui a fait tombé les records ! 160.000 exemplaires écoulés en 10 jours. Certifié triple disque de platine (300.000 ventes) en à peine un mois, "Civilisation" a dépassé avant l'été la barre de 500.000 exemplaires vendus. Et cet album est justement le fil rouge de la saison 2 du documentaire consacrée du rappeur originaire de l'Orne. Son frangin le suit, encore. Il a "tout filmé du premier mot écrit à la dernière notre jouée" comme il le dit dans la bande annonce sortie ce lundi.

Fini le rap pour Orelsan ?

Cette dernière annonce d'Orelsan, qui n'en finit pas, par ailleurs, de remplir toutes les salles de concert où il se produit, a enthousiasmé ses fans mais les inquiète aussi. En effet, sur les réseaux sociaux de nombreux fidèles du gars le plus connu de sa ville avec Guillaume le Conquérant (comme il le chante dans son titre "Casseurs Flowters Infinity" avec son pote Gringe) s'inquiète des séquences aperçues dans la fin de la bande annonce du documentaire.

Pour certain, cela ne fait aucun doute. Orelsan l'a même déjà affirmé dans son dernier opus : "désolé mais je vais devoir vous quitter, dis-toi seulement qu'on a kiffé" chante le rappeur dans "Shonen". D'autres ont relevé l'ultime phrase de la bande annonce prononcée par son frère Clément Cotentin, qui pitche le scénario de la deuxième partie du documentaire : "dans ce petit objet se cache la dernière aventure de mon frère, ses potes et moi". Et la vidéo s'achève par une séquence où l'on entend le rappeur normand déclarer : "et après, j'arrête le rap."

"Et après, j'arrête le rap"

Il n'en fallait pas moins pour emballer notamment la twittosphère (voir ci-dessous). Il y a ceux qui sont convaincu qu'Orelsan va arrêter de chanter, d'autres qui tentent de relativiser ou alors quelques uns qui se disent qu'à 40 ans, et c'est bien normal, le Caennais a peut-être envie de prendre un nouveau virage dans sa vie.

Ce qui est sûr, c'est qu'Orelsan continue de déchainer la passion de ses fans. Il leur a déjà donné rendez-vous le 13 octobre sur Amazon Prime Video. Il les retrouve aussi sur scène, sa tournée continue. Elle s'arrêtera de nouveau chez lui, à Caen, où il remplira encore le zénith les 26 et 27 octobre prochain. Le rappeur pourrait aussi bien annoncer la réédition de son album "Civilisation". Le dernier ? Vraiment ?