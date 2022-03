PHOTOS - L'orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris en partie restauré à Lodève

Une partie de l'orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris est restaurée à Lodève ! Dans la Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues, les 7 salariés s'attèlent à réparer les 19 sommiers de l'instrument de Notre Dame. Le sommier est un assemblage de pièces en bois sur lequel repose les tuyaux et qui distribue le vent par l'intermédiaire de l'organiste qui appuie sur les touches. Près de trois ans après l'incendie, des 15 et 16 avril 2019, une partie de l'orgue renaît dans cet atelier héraultais.

"C'est sûrement mon dernier chantier, le plus beau" - Charles Sarelot, facteur d'orgues à Lodève

Celui qui est à la tête de l'atelier depuis 23 ans, c'est Charles Sarelot. C'est avec le sourire que cet artisan passionné de 63 ans raconte : "C'est sûrement mon dernier chantier, le plus beau. Depuis 1998, on en a vu passer des orgues. Là, c'est spécial, c'est le plus grand orgue de France. C'est Notre-Dame."

Un gros projet, ça c'est certain. Il faut environ 250 heures de travail par sommier. Ce qui mobilise deux personnes à temps plein. Pour cette rénovation hors du commun : "On fait exactement la même chose que sur les autres sommiers d'un autre orgue. Les mêmes matériaux, les mêmes méthodes. Sauf que là c'est 19 sommiers, c'est énorme. Même un orgue important comme à Lodève n'en compte que 7 " explique Charles Sarelot.

Comment rénovent-ils ces sommiers ? "On le met à l'envers. Ça représente une grille et il faut qu'elle soit parfaitement étanche d'un barreau à l'autre. Donc on encolle ces gravures entre ces barres de bois pour s'en assurer. On utilise de la colle chaude, comme avec les matériaux de l'époque. De la colle d'os et de nerfs. Ensuite on referme ces gravures avec de la peau d'agneau. Quand tout ça c'est bien sec, on remet les sous-papes en place. On remet le sommier dans son sens initial. Et on le reteste à nouveau."

Valoriser le savoir-faire local

L'entreprise héraultaise n'a pas été choisie seule. Elle a répondu à l'appel d'offre et l'a remporté avec l'atelier Quoirin dans le Vaucluse et l'atelier Cattiaux-Chevron en Corrèze. Christian Lutz, maître d'oeuvre pour la rénovation du Grand Orgue de la cathédrale de Paris souligne le travail de ces artisans de la Manufacture Languedocienne de Grands Orgues : "C'est important d'avoir ce type de savoirs-faire en région. Si on ne le perdurait pas, il faudrait des années pour les réapprendre."

Et Jean Louis Georgelin qui pilote la restauration de Notre-Dame de Paris abonde en ce sens : "je trouve que c'est bien de voir les sommiers d'un des orgues les plus extraordinaires du monde qui ressuscitent à Lodève. Et de montrer que la rénovation de Notre-Dame de Paris ce n'est pas qu'une affaire de Paris, mais une affaire de la France."

La Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues aura fini son travail d'ici septembre.En revanche, il faudra attendre deux ans encore pour entendre résonner l'orgue dans la cathédrale parisienne.

Reportage de France Bleu Hérault dans la Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues. Copier

Charles Sarelot, gérant de l'atelier qui rénove les sommiers de l'orgue de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Copier

Un sommier de l'orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris. © Radio France - Morgane Guiomard