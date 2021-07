Originaires de Normandie, Matéo et Zakaria racontent leur passage à Cannes pour le film "Suprêmes"

Matéo Krikorian et Zakaria El Baialy, originaires de Seine-Maritime et de l'Eure, figurent tous les deux au casting du film "Suprêmes", qui retrace les premiers pas du groupe NTM. Samedi soir, ils étaient au festival de Cannes pour la projection du long-métrage.

La nuit a été courte. "J'ai dormi une heure", rigole Zakaria. Mais ça va : "On ne pouvait pas se dire 'On va dormir'... Tu es à Cannes, tu auras le temps de dormir quand tu veux ! Et puis ton cerveau est tellement rempli d'émotions qu'il te fait oublier la fatigue."

"Incroyable !"

Et des émotions, le jeune acteur originaire de Gaillon (Eure) en a vécues un paquet en seulement quelques heures. Samedi soir, à Cannes, l'équipe du film "Suprêmes" a monté les marches du Palais des festivals. Le biopic consacré aux débuts du groupe NTM a été projeté, hors compétition, lors de la séance de minuit. Sur le tapis rouge, on retrouve Zakaria El Baialy aux côtés d'un autre jeune, originaire lui aussi de Normandie : Matéo Krikorian.

"Je n'étais jamais allé à Cannes de toute ma vie, même pour des vacances", raconte Matéo, alias "Mara", le nom qu'il utilise pour sa musique. Originaire de Rouen (Seine-Maritime), le rappeur de 21 ans, qui participe là à son premier film, est arrivé samedi après-midi en avion. "À l'hôtel, dans la chambre, il y a un papier sur lequel il est écrit : 'Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 74e édition du Festival de Cannes'. Incroyable !"

La suite des évènements ne va pas les décevoir. "Des policiers en moto nous ont escortés jusqu'au tapis rouge, toute la route était barrée", se souvient Zakaria. À 20 ans, le jeune homme a déjà une petite expérience devant la caméra, avec des rôles dans des séries comme "Plus Belle la Vie" et "Le Bureau des légendes", ou dans le film "Le Fils d'un Roi". Mais le Festival de Cannes, c'est une première.

"Je n'y ai pas cru jusqu'à ce que je pose mon pied sur le tapis, poursuit Zakaria. Et là je me suis senti vraiment bien. On a fait quelque chose que tous les grands acteurs ont fait ! Je me suis dit : on a un objectif qui est validé, c'est là où on doit être."

"Heureux d'être ensemble"

"C'est sûr, avant d'y aller, j'ai eu un coup de stress, se souvient Matéo. Mais une fois sur le tapis rouge, quand tu es avec tes amis, la confiance revient. Et là, on se déchaine. Ce soir-là, le tapis rouge en plus était vraiment à nous ! Tout le monde a vu qu'on débordait d'énergie, même pour une séance de minuit. On était vraiment fiers de nous. On était heureux d'être ensemble, en équipe."

Applaudis avec tous les acteurs lors de leur arrivée dans la salle, Matéo et Zakaria, alias Chino et Yazid dans "Suprêmes", ont adoré le film qu'ils voyaient pour la première fois ce soir-là sur grand écran. Et ils ont adoré la soirée qui a suivi : "On était sur le toit d'un casino, avec que des gens du milieu : des acteurs, des producteurs, des réalisateurs, etc.", énumère Zakaria. Le matin, il a fallu se lever pour une séance photo (d'où la petite nuit).

"Cannes, c'est que du strass et des paillettes", résume finalement Matéo, qui se verrait bien retenter l'expérience dans le cinéma. D'autant qu'il a bien vu les réactions depuis Rouen sur les réseaux sociaux : "Je représentais le 76 quand j'étais là-bas, et le soutien des gens m'a vraiment donné de la force pour monter les marches." En attendant, "Mara" va se remettre à écrire de la musique et travailler sur son EP. De retour à Gaillon, Zakaria va lui poursuivre sa carrière d'acteur, avec un projet annoncé pour cet automne.

Le film "Suprêmes", réalisé par Audrey Estrougo, sortira au cinéma le 24 novembre 2021.