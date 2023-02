"Origines", le thème de l'édition 2024 de La Folle Journée à Nantes dévoilé

La 29ème édition du festival de musique classique La Folle Journée à Nantes s'achève ce dimanche 5 février, après cinq jours, près de 270 concerts et 2.000 artistes venus de pays différents, sur le thème "Ode à la nuit".

Un retour à la normale, après deux éditions perturbées par le Covid. Sur 144.000 billets disponibles, 120.000 ont été vendus. Le défi est réussi pour François Gabory, administrateur de La Folle Journée. "Le public est revenu, mais dans des conditions un peu différentes, les habitudes ont changé, assure-t-il. "Les réservations de dernière minute, pendant le festival ont presque triplé par rapport aux éditions précédentes. Les gens attendent beaucoup plus, pour voir comment ça se passe. Mais amener 120.000 personnes à écouter de la musique classique, c'est ça qui est extraordinaire."

Raconter les racines de la musique classique

René Martin, le directeur artistique, a déjà annoncé le thème de l'édition de l'année prochaine, pour le 30ème anniversaire : "Origines". "Nous allons raconter les origines de la musique occidentale, explique l'organisateur. D'où vient cette musique ? Par exemple, la musique russe est née dans les années 1820. avant c'était des musiques uniquement populaires. Quand on écoute une œuvre de Tchaïkovski, on entend des chants populaires russes. Quand on écoute une œuvre de Chopin, une mazurka, Chopin allait dans les campagnes écouter les chants populaires des moissons. On va raconter, au fond, que cette musique savante, dite classique, dont on a parfois peur, est en fait une musique du peuple. On va présenter toutes les racines de cette musique."

Les 30 ans de La Folle Journée se dérouleront l'année prochaine du 31 janvier au 4 février.