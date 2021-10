Orléans bière festival : une vingtaine de brasseries artisanales et locales à l'honneur

La première édition de l'Orléans bière festival c'est ce samedi au Campo Santo. Une vingtaine de brasseurs, du Loiret et d'ailleurs, viennent partager leur passion et faire déguster leurs bières artisanales. Le tout dans un but caritatif puisque les bénéfices seront reversés à une association.

En pression ou à la bouteille, la bière coule à flots ce samedi au Campo Santo, à Orléans. C'est la toute première édition de l'Orléans bière festival, un événement qui met à l'honneur des brasseurs locaux et leurs bières artisanales. Ils sont une vingtaine de brasseurs à faire découvrir leurs créations artisanales.

"On voulait mettre en avant les brasseurs et aussi faire un événement qui serait au profit d'une association qui nous tenait à cœur", explique Pascaline Aincy, l'une des organisatrices. Tous les bénéfices des ventes des tickets d'entrée seront donc reversés à l'association Les mains tendues, qui vient en aide aux sans abri. "Le but est de contribuer au financement de leur bus d'hygiène."

Des brasseurs du Loiret, et d'ailleurs

Des brasseries, ou micro-brasseries, sélectionnées par les organisateurs, le Lions Club Orléans Université et le Leo Club Orléans, qui compte parmi leurs membre de grands amateurs de bières artisanales. "Initialement, on voulait que ce soit majoritairement des brasseurs du Loiret. Mais c'était aussi intéressant d'en avoir quelques uns qui venaient de départements alentours, pour faire découvrir d'autres saveurs", détaille Aurélien Leroux, l'un des organisateurs. Sous les arcades du Campo Santo, certains viennent donc faire parler de leurs bières fabriquées dans l'Indre, ou encore du Loir-et-Cher.

Blanches, blondes, stout, amères, au miel, ou encore bio... Il y a en avait pour tous les goûts à l'Orléans bière festival ce samedi. © Radio France - Cécile Da Costa

Les brasseurs ont eu des moments très difficiles, ils détruisaient des productions qu'ils ne pouvaient pas vendre pendant la pandémie. Pour eux, c'est important de retourner au contact des gens, faire découvrir leur savoir faire - Aurélien Leroux, organisateur

Pour tous ces amateurs, voire passionnés de bière, la tenue du festival est un moment plein d'émotion, puisque la première édition devait déjà avoir eu lieu l'année dernière. "Ça a dû être annulé trois jours avant, c'était un coup dur", se souvient Aurélien Leroux. "On est très émus d'être là, y compris les brasseurs. Ils ont eu des moments très difficiles, ils détruisaient des productions qu'ils ne pouvaient pas vendre pendant la pandémie. Pour eux, c'est important de retourner au contact des gens, faire découvrir leur savoir faire."

Et pour cette première édition, le public était au rendez-vous. "Il y a un vrai besoin de recréer une communion autour de thématiques qui plaisent : les fêtes, la nourriture, la gastronomie", constate Aurélien Leroux.

Le boom des brasseries artisanales

Il faut dire que depuis plusieurs années les bières artisanales ont le vent en poupe : c'est même devenu une économie à part entière. "C'est vraiment une économie nouvelle, c'est un secteur qui est nouveau en France", explique Guillaume Jarry, créateur de la bière et la brasserie "La pucelle d'Orléans". "Ça a commencé a se développer il y a une vingtaine d'années et effectivement maintenant il y a des brasseries artisanales qui poussent de partout."

Avec sa brasserie "La pucelle d'Orléans", Guillaume Jarry mise sur une identité locale. Et ça plaît aux clients, puisqu'il vient d'ouvrir une nouvelle brasserie à Saint-Jean-de-Braye. © Radio France - Cécile Da Costa

Malgré tout, chaque brasseur arrive encore à se faire sa place. "Chacun peut trouver une clientèle différente, parce que les gens consomment de plus en plus de bières, ce qui n'était pas le cas avant", poursuit le brasseur orléanais. "On propose une variété de goûts de saveurs très différents les uns et des autres, contrairement à la brasserie industrielle qui va proposer des produits très standardisés." Les amateurs de bières ont aussi de plus en plus à cœur de consommer local.

"On se fait une place en se différenciant des autres, notamment sur le goût", ajoute de son côté Yann Le Pollotec, créateur de la brasserie Heima (qui veut dire maison en Islandais). Avec sa compagne, il a créé plusieurs gammes de bières, inspirées des bières artisanales américaines. "Je ne fais pas des bières couleur, c'est-à-dire de la blonde, de la brune... Mais plutôt des bières de style : de la amber ale, de la wheat etc." Le tout est concocté dans les dépendances de leur propriété, dans le Loir-et-Cher. C'est un peu du "fait maison", mais avec du matériel professionnel.