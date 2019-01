Orléans : Blandine Veillon désignée pour figurer Jeanne d'Arc en 2019

Comme chaque année en janvier, l'association Orléans Jeanne d'Arc a dévoilé le nom et le visage de la jeune fille qui figurera Jeanne d'Arc en 2019, pendant les fêtes johanniques. Elle s'appelle Blandine Veillon, elle est élève en seconde au lycée Saint Charles à Orléans, et elle a 16 ans

Orléans, France

C'est même son anniversaire, ce lundi 28 janvier ! Blandine Veillon succédera donc à Mathilde Edey-Gamassou dans l'armure de Jeanne d'Arc, en 2019. Mais elle se dit "très heureuse qu'on [lui] ait confié cette mission". Elève en seconde au lycée Saint Charles à Orléans, Blandine fait partie des 13 candidates qui souhaitaient figurer Jeanne cette année. Des candidatures épluchées par le comité de désignation, composé de membres de l'association Orléans Jeanne d'Arc, du maire et de son adjoint, de deux représentants de l'armée, et de deux membres du clergé.

Pour moi Jeanne d'Arc c'est la confiance, le courage et l'humilité, je l'admire beaucoup

Blandine Veillon, orléanaise de naissance, raconte avoir toujours voulu être Jeanne d'Arc : "je défile depuis l'âge de 6 ans, avec différentes associations. Et depuis cet âge j'ai toujours voulu être cette jeune fille, pour moi Jeanne d'Arc est une grand héroïne et une grande sainte, je l'admire. Elle ne s'est jamais mise en avant, alors qu'elle aurait pu avec toutes les batailles qu'elle a gagné, et c'est aussi son courage que je retiens. Je pense que ces valeurs peuvent me faire grandir moi aussi".

Apprendre à monter à cheval et se couper les cheveux

Blandine Veillon partira le 10 février prochain en pélerinage sur les traces de Jeanne d'Arc, de Domrémy à Rouen, accompagnée de ses deux pages, François-Xavier Beauge et Gaëtan Lemaire de Marne. Elle qui ne sait pas encore monter à cheval devra apprendre, comme beaucoup avant elle, mais ça ne l'inquiète pas vraiment : "je sais qu'on est toujours très entourés par l'association Orléans Jeanne d'Arc".

Les Fêtes Jeanne d'Arc, célébrant le 590ème anniversaire de la libération d'Orléans par la Pucelle, débuteront le 29 avril 2019, par la remise de l'épée, entre les deux Jeanne.