Orléans : coup d'envoi du marché de Noël ce vendredi

L'ouverture du Marché de Noël à Orléans, c'est ce vendredi ! Cette année, pour la 18ème édition, il démarre une semaine plus tôt. Le Marché de Noël sera réparti sur trois sites, pour la troisième année consécutive.

Cette fois encore, il faudra se promener en centre-ville pour profiter de la totalité du Marché de Noël. Les artisans sont regroupés au pied de la statue de Jeanne d'Arc, place du Martroi, avec la grande roue. Les commerces alimentaires, eux, sont réunis place de la République. Enfin, les animations pour enfants (la maison du Père Noël et une piste de luge) se déroulent place de la Loire.

Un marché de Noël séparé en trois

Une répartition décidée par la mairie en 2015, pour animer l'ensemble du centre-ville pendant les fêtes de fin d'année, mais qui ne fait pas forcément l'unanimité chez les exposants. Aicha Harrath tient un chalet de pâtisseries orientales place de la République. Cela fait plus de 10 ans qu'elle participe au marché de Noël. "Honnêtement, le mieux, c'est la place du Martroi", confie-t-elle. "Orléans, pour les gens, c'est Jeanne d'Arc et la place où il y a sa statue." La commerçante explique tout de même que la séparation du marché en trois parties est désormais rentrée dans la tête des visiteurs.

Des concerts, des représentations théâtrales et des ateliers enfants sont proposés place de la République. Difficile cependant de rivaliser avec la grande roue et les manèges de la place du Martroi, où est installée Patricia Lucius, qui fabrique des abat-jours. "C'est super, c'est une belle place, et c'est certain qu'on touche beaucoup plus de monde", explique-t-elle.

Le marché de Noël inauguré ce vendredi

Pour Michael, qui vend des jeux en bois dans un chalet place du Martroi, pas question toutefois de parler d'avantage à être au pied de la statue de Jeanne d'Arc. "C'est différent, mais chaque lieu a son ambiance", confie-t-il. Cet artisan plaide toutefois pour regrouper le marché de Noël sur un seul site, afin de "créer encore plus d'engouement".

Après deux éditions mitigées en terme de fréquentation selon certains commerçants, en raison des attentats notamment, tous espèrent que les Orléanais seront au rendez-vous cette année. Le marché de Noël sera inauguré ce vendredi à 17h30, place du Martroi, en présence du Père Noël et des élus. Le cortège traversera le centre-ville jusqu'à la place de la Loire. A découvrir également cette année, un son et lumière sur la cathédrale, tous les soirs à partir de 17h30, toutes les 2 à 3 minutes.