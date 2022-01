Orléans Jazz ne renaîtra toujours pas en 2022

Créé en 1990, supprimé en 2015, "le festival de jazz sera recréé au Campo Santo en partenariat avec la Nouvelle Orléans" : lors des municipales de 2020, la promesse figurait en page 14 du programme du candidat Serge Grouard (qui avait lui-même supprimé ce festival en tant que maire). 2 ans plus tard, et alors que Serge Grouard est de nouveau maire, qu'en est-il ?

William Chancerelle, de moins en moins emballé par l'idée

La seule certitude, c'est que Orléans Jazz n'a pas eu lieu l'an passé et qu'il n'est pas programmé non plus pour cette année. La faute, officiellement, au contexte sanitaire : "Il n'est pas question d'engager des moyens humains et financiers dans un tel contexte où tout peut être annulé ou remis en cause", confirme William Chancerelle, l'adjoint à la culture.

Mais au-delà de la crise sanitaire, l'élu ne cache pas qu'il semble de moins en moins emballé par cette idée de ressusciter Orléans Jazz : "Je crois plus, effectivement, à des plus petites formes, à des formes qui soient aussi plus populaires et accessibles, qu'à des grands rassemblements, explique-t-il. La leçon de la crise sanitaire, c'est qu'il faut se réinventer. Plutôt qu'un gros événement jazz, il est peut-être préférable de s'atteler à l'idée de diffuser un climat jazz à Orléans tout au long de l'année." Le mot "abandon" n'est pas prononcé, mais ça y ressemble...

Le festival "L'été essentiel" reconduit en 2022

En attendant, William Chancerelle annonce, plus modestement, que le festival "L'été essentiel" sera reconduit l'an prochain. Ce festival, organisé aussi au Campo Santo en juillet, en partenariat avec les différents établissements culturels de la ville (l'Astrolabe, la Scène nationale, le Centre dramatique national, entre autres) a proposé une vingtaine d'événements sur 8 jours l'été dernier. Avec du jazz, mais aussi, du cirque, de la danse, de l'électro - la plupart des rendez-vous étaient gratuits, sauf notamment la tête d'affiche (Feu ! Chatterton).

"On va essayer d'être plus ambitieux et plus éclectique encore, de façon à avoir une programmation plus ouverte et une esthétique encore plus large, pour permettre à tous les publics de se sentir accueillis, précise l'adjoint à la Culture. Le festival a bien fonctionné l'an passé, on a accueilli plus de 12 000 personnes, et cela sert aussi de vitrine aux structures culturelles pour inciter les gens à venir voir ce qu'il s'y passe également le reste de l'année."

Le budget du festival "L'été essentiel" devrait tourner autour de 200 000 euros - très loin, évidemment, des 550 000 euros du dernier Orléans Jazz en 2014. Rappelons enfin que le festival Jazz or Jazz - proposé en avril de 2016 à 2019 par la Scène nationale - a été définitivement arrêté.