Orléans : l'art urbain fait son show à la patinoire pendant deux week-ends

Pour sa 5ème édition, le Loire Art Show, le festival orléanais des arts urbains, s'est installé cette année à la patinoire du Baron. Ce weekend et celui du 18 au 20 juin, le public va en prendre plein les yeux avec d'immenses fresques et des créations originales. Petite visite en images.

Pour cette 5ème édition du Loire Art Show, une dizaine de graffeurs et de plasticiens ont investi la patinoire d'Orléans. Première étape : le parking souterrain où plusieurs murs ont été peints. " Les artistes invités avaient carte blanche" explique le directeur artistique."Jean-Michel Ouvry, directeur artistique du festival. " Il y a de l'art graphique, de la figuration narrative, de l'abstrait. Il y en a pour tous les goûts."

Une des fresques réalisée par un artiste allemand © Radio France - Patricia Pourrez

Création originale dans un coin du parking © Radio France - Patricia Pourrez

Les fresques du parking souterrain resteront après le festival

Dans ce parking du Baron, refait il y a 3 ans par Orléans Gestion, les fresques apportent une touche de gaieté et de clarté. Et bonne nouvelle, elles vont rester après le festival. "C'est une grande première et c'est bien pour tous ces artistes" renchérit Jean-Michel Ouvry. Les éditions précédentes, le Loire Art Show avait investi des lieux voués à la destruction ou à la réhabilitation comme les Vinaigreries Dessaux, l'hôpital Madeleine ou le collège Anatole Bailly. Du coup, rien ou presque n'avait été conservé.

Fresque colorée dans le parking de la patinoire © Radio France - Patricia Pourrez

Les fresques resteront après le festival © Radio France - Patricia Pourrez

Sur la patinoire décongelée : des créations et des sculptures XXL

La 2ème étape du Loire Art Show, c'est au niveau de la patinoire. Là, où glissent habituellement les sportifs, plusieurs sculptures en bois ou en plastique sont exposées. " On avait une grande aire de jeux alors on s'est fait plaisir" raconte le directeur artistique." C'est presque comme une biennale d'art contemporain où le public peut déambuler au milieu de ces totems".

Un pingouin sur la patinoire © Radio France - Patricia Pourrez

Des personnages en bois dans les tribunes de la patinoire © Radio France - Patricia Pourrez

La verrière de la patinoire recouverte d'une fresque elle aussi © Radio France - Patricia Pourrez

Ces sculptures et créations elles ne resteront pas sur place. Très fragiles pour la plupart, elles seront sans doute détruites à la fin du festival.

Le Loire Art Show : c'est ouvert les samedis et dimanches 12 et 13 juin et 19 et 20 juin de 10 heures à 19 heures et le vendredi 18 juin de 16 heures à 22 heures. L'entrée est libre et il y a possibilité de boire un verre sur place.