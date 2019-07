Orléans : présentation de l'avancement des travaux du nouveau Muséum

Orléans, France

Les travaux se poursuivent au Muséum d'Orléans, qui va devenir le MOBE, comprenez le Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement. Fermé au public depuis 2015, le bâtiment est en train d'être complètement refait. Le vieux Muséum souffrait de salles devenues étroites, et d'une image démodée, cela devrait changer.

Plafonds plus hauts, fenêtres plus grandes

Au menu, de hauts plafonds, de grandes ouvertures, avec de larges fenêtres : "Avant, le musée était très cloisonné, confirme Cécile Rémy, la cheffe de projet du chantier. Là, on a décidé de l'ouvrir, avec un parti-pris architectural. On décloisonne le discours, les collections et les disciplines. On est ouverts sur la ville et la société."

Ici se trouvera le futur accueil du musée, une pièce plus grande et plus claire. © Radio France - Théophile Pedrola

De nombreux éléments du musée avaient vieillis." Olivier Carré, maire d'Orléans.

Pour l'instant, tout n'est que béton brut, mais un grand mur végétalisé sera installé, ainsi qu'une terrasse ouverte au dernier étage, à la place de la serre, démontée. Autre nouveauté, un grand atrium est mis en place. "C'est une sorte de grand trou, détaille Cécile Rémy, il est creusé sur plusieurs niveaux au centre du musée. Les visiteurs déambulent autour. On circule de trois côtés avec des observatoires pour faire des pauses."

La grande serre du dernier étage est désormais vide. © Radio France - Théophile Pedrola

Le chantier a pris quelques mois de retard, le musée devrait rouvrir au premier semestre 2020. Pour autant, il reste l'un des principaux chantiers culturels du mandat du maire d'Orléans, Olivier Carré, en visite ce vendredi 5 juillet : "C'est vrai que des nombreux éléments avaient vieillis. Alors faire un lieu comme celui-ci, qui célèbre la biodiversité est venu très vite à l'esprit. Ce qui va être fait va plus plus dynamique et vivant que ce qu'il y avait avant."

Le coût de cette transformation est d'environ 10 millions d'euros.