Orléans : l'Hôtel Cabu rouvre ses portes au public après six ans de restauration de ses façades

L'Hôtel Cabu rouvre enfin au public ce mardi après une longue rénovation de ses façades et de sa cour intérieure. Il a fallu six ans pour rendre tout son éclat au bâtiment et le musée historique et archéologique de l'Orléanais était fermé au public depuis près d'un an à cause de l'épidémie de Covid.

C'était une longue mais nécessaire rénovation pour l'Hôtel Cabu d'Orléans. Le musée historique et archéologique de l'Orléanais, son ancien nom, était en rénovation depuis six ans, le chantier se termine enfin ce mardi et il va pouvoir rouvrir au public dans le centre-ville. "C'est un très gros chantier puisqu'il est suivi aussi par les Monuments Historiques", explique Olivia Voisin, la directrice des musées d'Orléans, "car c'est l'un des derniers bâtiments Renaissance de la ville donc on prend grand soin, en le restaurant à le faire de la manière la plus historique possible".

Un soulagement de voir enfin rouvrir l'Hôtel Cabu pour la directrice des musées d'Orléans, Olivia Voisin. © Radio France - Alexandre Frémont

La cour elle aussi rénovée

Après toutes les façades, la cour intérieure a elle aussi été rénovée, "la partie que le visiteur découvre en entrant dans l'Hôtel Cabu", complète Olivia Voisin. Cette dernière partie de restauration a été plus délicate puisque la crise du Covid a sans cesse repoussé les travaux, "les corps de métier n'ont pas pu travailler comme ils le souhaitaient" et donc c'est cette semaine que la rénovation a pu s'achever.

L'Hôtel Cabu flambant neuf. © Radio France - Alexandre Frémont

L'Hôtel Cabu flambant neuf (vue arrière). © Radio France - Alexandre Frémont

Pas de Pass Sanitaire à l'entrée

À l'intérieur, rien n'a changé, ou presque. L'exposition temporaire "Jeanne d'Arc, héroïne populaire" et les collections permanentes sont toujours là, "une partie médiéval avec notamment des sculptures très importantes qui viennent de toutes les églises de l'Orléanais", décrit Olivia Voisin, "l'Orléans du XVIIe siècle et XVIIIe siècle avec des enseignes qui ont pu être préservées de la destruction, la Marine de Loire et enfin tout le passé archéologique avec le trésor de Neuvy-en-Sullias (un ensemble de bronzes gaulois et gallo-romains, ndlr)".

Pour la visite, pas besoin de Pass Sanitaire à l'entrée car la jauge est fixée à 50 visiteurs. La directrice des musées d'Orléans rappelle également que le billet acheté pour visiter l'Hôtel Cabu vous permet d'accéder gratuitement à d'autres musées de la ville, le Musée des Beaux-Arts, la Maison de Jeanne d’Arc et le Centre Charles Péguy, ce qui peut être une bonne idée de sortie pendant les vacances.

L'Hôtel Cabu à Orléans flambant neuf. © Radio France - Alexandre Frémont

Infos pratiques :

Du 1er mai au 30 sept :

mardi au dimanche : 10h-13h et 14h-18h

Du 1er octobre au 30 avril (saison basse) :

mardi au dimanche : 13h à 18h

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 €