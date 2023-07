Orléans : l'orgue de la cathédrale Sainte-Croix se dévoile chaque dimanche de l'été

Ils sont une dizaine à s'être donnés rendez-vous dans la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans ce dimanche 16 juillet. Dix curieux venus découvrir le grand orgue Cavaillé-Coll, du nom de son créateur (appelé un facteur d'orgues). Après les premières explications direction l'instrument, et tout de suite le décor fait son effet. 10 mètres de large et 13 de haut, l'orgue pèse 60 tonnes. Pas moins de 3 500 tuyaux forment l'ensemble.

Des visiteurs conquis par la beauté de l'orgue

Olivier Salandini, l'organiste de la cathédrale se charge des visites. Il souligne la chance de posséder, à Orléans, un orgue que l'on peut découvrir facilement : "Il permet des visites approfondies et complètes de l'instrument, ce qui est rarement le cas. On peut se rendre au plus près des tuyaux, voir la mécanique en action, l'orgue est très spacieux". Et à la fin de la visite les avis sont unanimes : "Quand on écoute le son on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière et c'est cela qui est formidable" explique un visiteur. "C'est très intéressant de voir le lien entre la technique et la musique. La musique est magnifique et la technique très impressionnante", abonde un second.

La visite se termine par une démonstration musicale. Puis, chaque dimanche un concert suit la découverte de l'orgue. Un enchaînement pensé pour la découverte de cet instrument selon Emmanuel Sury, président du comité des orgues de la cathédrale : "Il y a une matérialisation de ce que l'on a vu […] et ils se rendent compte par rapport à la visite quel est l'effet généré par ses mouvements que font les assistants".

Des visites possibles chaque dimanche des vacances d'été

Les visites de l'orgue, à 15h, et les concerts, à 16h30, se poursuivent chaque dimanche jusqu'au 27 août. Les visites guidées du grand orgue coûtent cinq euros sur réservation auprès de l'office du tourisme d'Orléans .

Une plongée dans les entrailles de cet instrument hors du commun. © Radio France - Pierre Frasiak

A l'issue de la visite, une démonstration est proposée aux visiteurs. © Radio France - Pierre Frasiak