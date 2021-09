Orléans : La Fabrique Opéra va jouer devant François Hollande

Pour sa répétition générale, La Fabrique Opéra accueillera un spectateur très particulier, ce mardi 28 septembre, au Zénith d'Orléans. François Hollande sera au premier rang. L'ancien président de la République souhaite apporter son soutien à cet opéra coopératif.

En 2019, La Fabrique Opéra a en effet été lauréate de sa fondation "La France s'engage", qui apporte à l'association un soutien financier et un accompagnement sur trois ans pour aider à la création de nouveaux projets partout en France.

Des opéras coopératifs

Créée en 2006 par le chef d’orchestre Patrick Souillot, La Fabrique Opéra crée des opéras coopératifs. Elle implique des jeunes issus d’établissements d’enseignement technique et professionnel dans la conception et la réalisation de spectacles lyriques (costumes, coiffures, maquillage, décors, organisation).

L'association est présente dans le Val de Loire, mais aussi à Grenoble et en Alsace. Chaque année, 450 jeunes travaillent ainsi pendant plusieurs mois à la conception d’un opéra coopératif aux côtés de professionnels, ce qui permet d'ouvrir l’art lyrique au plus grand nombre et de faire découvrir l’opéra à de nouveaux publics.

François Hollande va donc assister à la répétition générale du dernier spectacle : "La Traviata", opéra en trois actes de Verdi. Quatre représentations sont prévues, du 29 septembre au 3 octobre au Zénith d'Orléans.