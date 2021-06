Orléans : la Métropole relance ce week-end les navettes fluviables BatOLoire

Le BatOloire est de retour ce week-end à Orléans. Ce système de navettes fluviales, mis en place par la Métropole, permet de traverser le fleuve et de rejoindre le Parc de Loire. 3 allers-retours sont proposés chaque jour.

Lancé il y a 5 ans par la Métropole d'Orléans, le BatOLoire est une façon ludique et dépaysante de traverser la Loire à Orléans. A partir de ce samedi 19 juin et jusqu'à fin août, le BatOLoire desservira 3 points clefs : le quai du Châtelet, le Cabinet Vert et le Parc de Loire avec un embarquement à l'Ile Charlemagne.

Un billet à 1 euro 80

Cette année, la Métropole a de nouveau revu les tarifs du BatOLoire. Le titre sera à 1 euro 80 contre 2 euros auparavant ( soit l'aller- retour à 3 euros 40). . La validation (titre ou abonnement) pourra se faire à bord directement à la borne de validation ou grâce au QR Code et à l’application Flash Ticket.

Une montée en puissance sur l'été

Jusqu'à début juillet, les navettes sur la Loire fonctionneront uniquement les week-ends. L'offre sera élargie par la suite. Du 19 juin au 4 juillet, BatOLoire circule les samedis et dimanches. Du 7 juillet au 29 août, BatOLoire circule les mercredis samedis et dimanches (y compris jours fériés).

VERS le Parc de Loire

Quai du Châtelet : 11h30 – 14h30 – 17h30

Cabinet Vert : 11h50 – 14h50 – 17h50

Ile Charlemagne : 12h – 15h – 18h00

VERS le Centre Ville

Ile Charlemagne : 12h – 15h – 18h -

Cabinet Vert : 12h10 – 15h10 – 18h10 -

Quai du Châtelet : 12h30 – 15h30- 18h30

ATTENTION, la réservation est obligatoire via le site balades et découvertes en Bateau sur la Loire