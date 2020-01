Orléans : la Ruche en scène a besoin d'argent pour isoler ses murs

Orléans, France

Depuis son ouverture, fin 2017, la Ruche en scène a accueilli 115 spectacles et plus de 3.000 personnes. " C'est un bilan plutôt positif" assure Camille Eméry, la créatrice du lieu et référente de l'association la Scène au Bar. Mais, depuis le début, la Ruche est confrontée à des problèmes de voisinage liés à la structure même de la salle. " Dès qu'on fait de la musique amplifiée, avec nos murs en béton, tout résonne à l'extérieur !!" Aujourd'hui pour résoudre ce problème et aussi pour se mettre aux normes, la Ruche veut isoler le lieu. " On a fait faire des estimations à un acousticien. Concrètement, il faut créer une sorte de cage phonique pour emprisonner les sons".

Répétition d'une lecture dans la salle de la Ruche en Scène © Radio France - Patricia Pourrez

Un appel aux dons pour 40.000 euros

Ces travaux d'isolation ont été estimés à près de 100.000 euros. La Mairie d'Orléans et le Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz devraient apporter des subventions à hauteur de 60%. " Mais, il nous reste quand même 40.000 euros à trouver" explique Marc Hubert, le trésorier de l'association. " Ce n'est pas rien. Maintenant, on est plutôt optimiste : on vient à peine de lancer l'appel aux dons et on a déjà récolté 400 euros auprès de quelques habitués du lieu."

La Ruche fait sa promotion © Radio France - Patricia Pourrez

Cette salle a toute sa place dans le paysage orléanais

Si la Ruche n'arrive pas à rassembler l'argent pour les travaux, c'est la survie même du lieu qui sera en jeu explique Camille Eméry. " Nous n'avons pas de dettes mais la structure toute seule ne peut pas financer un tel chantier." Après, la jeune femme est confiante : " Orléans n'est plus une ville dortoir. On sent une envie d'avoir des lieux différents pour la culture, les rencontres, les relations. Nous, on offre justement quelque chose de différent, de plus intime. Cette salle a donc toute sa place dans le paysage orléanais." Selon les estimations de la Ruche, si les travaux sont faits, elle pourra accueillir 2 fois plus de concerts à l'année. " On est sur un modèle viable, mais ça se joue là" assure Marc Hubert. L'association a déjà reçu plusieurs lettres de soutien d'artistes locaux qui " plaident" pour le maintien de ce lieu culturel. Pour faire un don à la Ruche, on peut aller directement sur son site internet : laruche-orléans.fr.