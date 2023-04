Orléans : le portrait de la princesse Marie d'Orléans vient d'arriver au musée des Beaux-Arts

C'est en avril 2022, lors d'une vente publique à Munich, en Allemagne, que le musée des Beaux-Arts d'Orléans s'est porté acquéreur du "Portrait de la princesse et sculptrice Marie d’Orléans dans son atelier", une œuvre réalisée en 1839 par le peintre français, d'origine hollandaise, Ary Scheffer. "C'est le genre d'œuvre qu'on peut chercher une carrière entière et quand on tombe dessus, on se dit qu'on ne peut pas passer à côté" explique Olivia Voisin, la directrice du musée des Beaux-Arts. "Ce tableau sera sans aucun doute l'un des plus importants de notre collection."

" Marie d'Orléans a ouvert une brèche pour les autres femmes artistes"

Au musée des Beaux-Arts d'Orléans, il y a déjà de nombreuses œuvres liées à la famille d'Orléans. Louis-Philippe et la reine Marie-Amélie ont été de généreux donateurs pour le musée. L'arrivée du portrait de leur fille est donc hautement symbolique. Née en 1813, Marie d'Orléans est devenue l'une des premières femmes à la fois peintre et sculptrice. On lui doit notamment la statue de Jeanne d'Arc en prière installée devant l'hôtel Groslot, à Orléans. " Elle aura une carrière très courte, elle meurt à 25 ans. Et à l'époque, ce n'est pas seulement la princesse que l'on pleure, c'est aussi l'artiste. Elle a vraiment ouvert une brèche pour les autres femmes" selon Olivia Voisin.

Le tableau part cette semaine en restauration

Jusqu'à l'année dernière, le tableau d'Ary Scheffer appartenait aux descendants allemands de Marie d'Orléans. La ville d'Orléans a mis un peu de temps à débloquer l'argent après la vente publique de Munich. Ce qui a retardé son arrivée. Maintenant, il faut encore que le tableau subisse une petite restauration avant d'être exposé, en bonne place, au MBO d'ici quelques semaines.