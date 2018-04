Orléans, France

Les fêtes johanniques débuteront le 29 avril par l'entrée de Jeanne d'Arc (incarnée cette année par Mathilde Edey Gamassou) porte Bourgogne, vers 21h30. Elle défilera à cheval pour arriver au Campo Santo à 22h30, où un spectacle gratuit se tiendra. Un peu plus tôt dans la soirée, les anciennes Jeanne d'Arc, désormais regroupées en association, auront été conviées à assister à la remise de l'épée. Jeanne d'Arc fera une deuxième apparition deux jours plus tard, le 1er mai, pour la traditionnelle traversée de la Loire. Départ à 10h de la place du Martroi à Orléans, traversée du fleuve à Saint-Loup, à Saint Jean de la Braye, vers 11h, pour une arrivée à 11h45 sur l'île Charlemagne. Le cortège repartira ensuite de Saint Denis en Val à 15h, pour rejoindre la place du Martroi vers 16h45.

Peu de nouveautés cette année

Le 2 mai, une table ronde sur la démarche d'inscription des Fêtes de Jeanne d'Arc au Patrimoine culturel immatériel de France se tiendra à l'hôtel Dupanloup à 18h, en présence d'universitaires et de représentant(e)s du ministère de la Culture (gratuit dans la limite des places disponibles). Un office religieux aura lieu le jeudi 3 mai à partir de 18h30 dans l'Eglise Notre-Dame-des-Miracles à Orléans, et des pièces de théâtres "Farces médiévales" le vendredi 4 mai à la salle de l'institut.

Fêtes johanniques 2017. © Radio France - Etienne Escuer

Un campement médiéval à La Source, un marché médiéval au Campo Santo

Comme depuis maintenant quelques années, Jeanne d'Arc passera une journée dans le quartier de la Source, le samedi 5 mai, entre 12h et 22h. Au programme : reconstitution d'un campement médiéval, démonstrations de combats, présentation des armements, de l'archerie, de danses et jeux d'époques, ainsi que des spectacles de fauconneries à 14h, 16h et 17h45. A partir de 19h, un dîner médiéval animé, payant, et une retraite aux flambeaux sont organisés. Le marché médiéval s'installera au Campo Santo le 5 mai, et restera jusqu'au mardi 8 mai inclus (de 10h à 23h le 5, de 10h à 22h les 6 et 7 mai, et de 10h à 19h le 8 mai). Plus de 100 exposants seront présents.

La musique municipale d'Orléans tiendra un concert le dimanche 6 mai à 16h, à l'église Saint-Pierre-du-Martroi (gratuit, dans la limite des places disponibles).

Des délégations de Tarragone et de La Nouvelle-Orléans présentes

Le lundi 7 mai, les villes jumelées rendront hommage à Jeanne d'Arc. Cette année, Tarragone (Espagne), pour le 40ème anniversaire du pacte d'amitié avec Orléans, et La Nouvelle-Orléans, dont le jumelage a été créé cette année, sont conviées à 17h30 pour une cérémonie dans la cour de l'Hôtel Groslot. La remise de l'étendard se fera à 22h place Sainte-Croix le même jour, avant la projection à 22h30 du spectacle son et lumière "Jeanne, visages universels, saison 3 : emblèmes et territoires" sur la cathédrale d'Orléans.

Les fêtes johanniques se clôtureront le mardi 8 mai, avec un office religieux à 10h dans la cathédrale. Le point de ces fêtes sera l'hommage officiel à 14h30 sur la place Sainte-Croix, avec un discours du maire Olivier Carré et de son invité, dont le nom n'a pas encore été dévoilé, suivi d'un hommage militaire qui débutera à 14h50. 2018 fêtera le centenaire de l'escadrille Jeanne d'Arc de la BA 115 d'Orange, ainsi que les 250 ans du 12ème régiment des cuirassiers d'Olivet. Comme chaque année, deux Mirage et un A4000 survoleront la Cathédrale. Le grand défilé, avec Jeanne d'Arc et ses pages, et de nombreuses associations, s'élancera à 15h20 de la place Sainte-Croix. La restitution de l'étendard se fera à 18h30, avec la participation de l'Orchestre des carabiniers de S.A.S le Prince de Monaco.