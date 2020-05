Orléans : pas de Fêtes de la Saint Fiacre cette année

La décision a été prise en début de semaine et officialisée ce vendredi par ses organisateurs, les Fêtes de la Saint Fiacre 2020 n'auront pas lieu. La 214 ème édition est annulée. Elle était prévue du 28 au 31 août.

"Tout était devenu trop compliqué au niveau de la préparation" nous explique Jean-Paul Imbault, notre jardinier expert sur FRANCE BLEU ORLEANS, qui a présidé la corporation de la Saint Fiacre durant 28 ans.

Je comprends dit-il la décision qui a été prise. "Techniquement en avril, il aurait fallu faire le repiquage des petites plantes en serres et en mai, ces jours-ci, les plantations en plein champs, mais à chaque fois cela signifie une vingtaine de personnes qui travaillent les unes à coté des autres, or c'est impossible d'avoir une telle proximité actuellement avec le confinement". A cause de la crise sanitaire, les fleurs de cette Saint Fiacre 2020, n'auraient donc pas été prêtes en temps et en heure.

Trop d'incertitudes sur l'organisation

Un autre problème se serait posé : l'installation dans l'église. "Une semaine avant sur place, il faut monter tous les décors, cela mobilise 100-120 bénévoles. Auraient-ils eu l'autorisation ? c'est impossible à dire aujourd'hui" admet Jean-Paul Imbault, sachant que nul ne connait pour l'instant les conditions qui vont régir la tenue des grands rassemblements, au-delà du 15 août prochain.

Chaque année à Orléans, les fêtes de la Saint Fiacre attirent 15 à 20.000 personnes sur 4 jours. Dans l'église Saint Marceau c'est un long défilé, les amoureux des fleurs se pressent pour admirer et photographier le travail des horticulteurs. Ce grand rendez-vous populaire de la fin de l'été, est donc annulé. Le thème qui avait été retenu, autour de la rose, devrait être maintenu pour l'an prochain.