Orléans: les fauteuils du théâtre à un euro sont partis en 20 minutes

Le théâtre d'Orléans a mis en vente, mercredi, trente-trois fauteuils de la salle du Kid actuellement en rénovation. Ils sont partis en seulement vingt minutes.

Les retardataires ont toujours tord. Cette expression a pris tout son sens ce mercredi au théâtre d'Orléans. Entre 13 heures et 14 heures, trente-trois sièges ont été mis en vente. Ils proviennent de la salle du Kid actuellement en rénovation. L'idée vient du directeur de la scène nationale, Claude Malric, qui a voulu en faire profiter le public.

Les premiers sont arrivés dès 9h30

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'opération a connu un vrai succès. Au total, plus de 120 personnes ont tenté d'acquérir un siège de la scène nationale. Les premières personnes sont arrivés dès 9h30 du matin, soit plus de trois heures avant le début des soldes made in théâtre. Dans le hall d'entrée du théâtre d'Orléans, la file d'attente a alors rapidement débordé dehors.

Plus de 70 personnes étaient déjà présentes un quart d'heure avant l'ouverture des portes de la salle du Kid. © Radio France - Guillaume Drechsler

Tout est parti d'une publication Facebook datée du 29 juin. En moins d'une semaine, elle fait un carton avec plus de 300 'like' et plus de 400 partages. La vente de fauteuils par le théâtre lui-même est une première. Chaque petit fauteuil rouge coûtait seulement un euro. Il faut dire qu'ils étaient bien usé, avec des trous ou des accoudoirs en moins. L'opération a connu un vrai succès avec un public venu en nombre et parfois de loin pour obtenir le Graal.

Chacun veut utiliser son siège d'une manière différente. Ambre, une passionnée de cinéma, souhaite le mettre dans l'entrée, "idéal pour mettre les chaussures le matin". Etre chez soi comme au cinéma, c'est un peu le point commun de toutes les personnes qui ont tentées leur chance ce mercredi, à l'image de Yann. "Le fauteuil représente la détente et cette impression d'être au cinéma chez soi, dans un autre univers".