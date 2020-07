C'est devenu un incontournable de l'été à Orléans: le son et lumière sur la Cathédrale reprend ce jeudi 16 juillet. Habituellement, les projections démarrent en mai avec les Fêtes Johanniques. Mais, cette année, crise sanitaire oblige, il a fallu patienter un peu.

Orléans : retour du son et lumière sur la Cathédrale Sainte Croix

Son et lumière sur la cathédrale d'Orléans

C'est un spectacle très apprécié par les touristes mais aussi les habitants d'Orléans : le son et lumière sur la Cathédrale Sainte Croix reprend ce jeudi 16 juillet. Ce sera tous les soirs de la semaine, du mardi au samedi, à 22H30 et cela jusqu'au jeudi 17 septembre. Ce spectacle, qui revient tous les étés depuis 2016, est totalement gratuit.

Jeanne d'Arc toujours et encore à l'honneur

Pour cette édition 2020, qui démarre un peu en décalé pour cause de crise sanitaire, la mairie d'Orléans reprend en première partie, à 22h30, le spectacle autour de Jeanne d'Arc déjà diffusé en 2019.

De l'inédit autour de la Loire et ses trésors

La deuxième partie du son et lumière, à 23H00, est elle consacrée cette année à la Loire, sa faune, sa flore et ses loisirs. Pour réaliser ce film totalement inédit, la mairie d'Orléans a fait de nouveau appel à 30 élèves de la formation Graphisme Motion Design des Gobelins, l'école de l'image de Paris. Avec d'autres étudiants du Conservatoire National Supérieur de Musique, ils ont crée un spectacle de 19 minutes avec 10 tableaux différents.

Un spectacle qui attire de plus en plus de monde

L'an passé, pour la 4ème édition de ce son et lumière sur la Cathédrale, la mairie avait compté un peu plus de 67.000 spectateurs entre la fin mai et la fin août soit une fréquentation en hausse de 50% par rapport à 2018.