Orléans : une exposition dans l'ancien hôpital Porte-Madeleine

L’hôpital Porte-Madeleine rouvre ses portes pendant quelques jours. Pas pour des activités de médecine mais pour une exposition artistique : le Loire Art Show.

C'est un lieu chargé d'histoire pour beaucoup d'Orléanais. L'hôpital Porte-Madeleine accueille jusqu'au dimanche prochaine une douzaine d'artistes, qui exposent leurs œuvres au cœur du site. Ils ont par exemple réalisé de gigantesques fresques, visibles à l'intérieur du cloître. L'occasion de faire découvrir l'art urbain, tout en attirant de nombreuses personnes curieuses de savoir ce qu'est devenu l'ancien hôpital.

Les œuvres sont exposées sur les murs de l'ancien hôpital. © Radio France - Etienne Escuer

Parmi les visiteurs, Dominique. L'art urbain n'est pas vraiment sa passion, mais elle profite de cette exposition pour revenir dans un lieu qui lui rappelle de nombreux souvenirs, "qui ne sont pas forcément heureux, d'ailleurs", confie Dominique. "Mais il y a beaucoup de couleurs ici, donc ça égaye un peu les souvenirs tristes que je peux avoir !". Dominique regrette toutefois que le patio n'ait pas été entretenu : "Ça fait tristounet !"

Un lieu d'exposition unique sur Orléans

D'autres personnes, comme Damien, découvrent l'ancien hôpital. Pour lui, grâce à cette exposition d'art urbain, deux mondes se rencontrent. Il souligne le "contraste" entre le Loire Art Show et le site : "La sévérité architecturale du bâtiment tranche un peu avec la fantaisie de ce que l'on voit !"

Pour les artistes, ce lieu d'exposition est unique sur Orléans. Ils ont pu y réaliser des fresques de 4m de long par 2m50 de haut. Jean-Michel Ouvry, peintre et membre de l'association Sacrebleu, à l'origine du projet. "On trouvait le bâtiment super chouette", explique l'artiste. "Le cloître, notamment, avec ses verrières et ses grands couloirs. On a une belle lumière"

L'exposition est gratuite et visible jusqu'au 11 juin.