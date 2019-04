Ornans: le peintre Yan Pei-Ming s'installe dans l'atelier de Courbet

Ornans, France

C'est une star de la peinture contemporaine. Yan Pei-Ming, le peintre d'origine chinoise connu dans le monde entier pour ses portraits géants, s'installe pour quelques semaines dans l'atelier de Gustave Courbet à Ornans. Yan Pei-Ming va y travailler à la réalisation de plusieurs toiles de grande dimensions qui seront dévoilées au grand public à partir du 10 juin au musée Courbet d'Ornans, dans le cadre de l’exposition "Yan Pei-Ming face à Courbet", l'un des moments forts de la commémoration du bicentenaire de la naissance du maître d'Ornans.

Le peintre franco-chinois a exposé dans le monde entier, il s'est fait connaître à travers ses portraits monumentaux en gros plan de personnalités comme Obama, Mao, Michael Jackson ou Jean-Paul II. Le Département du Doubs, propriétaire depuis 2008 de l'atelier où Gustave Courbet vécut et travailla de 1860 à son exil en Suisse en 1873, a restauré les lieux, dans le but d’accueillir des artistes en résidence et d’ouvrir ponctuellement ses portes au grand public lors de grands événements.