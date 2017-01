"Orphée et Eurydice" à l'Opéra de Dijon du 4 au 8 janvier, on y va ?

Découvrez "Orphée et Eurydice" à l'Opéra de Dijon du 4 au 8 janvier 2017. En avant-première, on vous raconte l'histoire !

L'Opéra de Dijon accueille "Orphée et Eurydice" du mercredi 4 au dimanche 8 janvier 2017. Le mythe d'Orphée vu et corrigé par Gluck et mis en scène par Maëlle Poésy, avec l'Orchestre Dijon Bourgogne.

Vous ne connaissez pas l'histoire, vous avez peur d'être perdu? On vous aide !

Pour nous raconter cette jolie histoire d'amour (qui finie bien en plus !), on a demandé à Sarah Gouzy (soprano "Amour") de nous résumer :

"C'est comme aller voir du théâtre mais avec des chanteurs et un vrai orchestre"

Elle a raison, Elodie Fonnard (c'est Eurydice sur scène), l'opéra, il faut tenter !

Un opéra toujours d'actualité

On a vu pour la première fois "'Orphée et Eurydice" de Gluck en 1762. Est-ce que c'est dépassé? Pas du tout ! L'amour est toujours d'actualité, comme le confirment Sarah Gouzy et Élodie Fonnard :

Infos et réservations

mercredi 4 janvier et vendredi 6 janvier à 20h

dimanche 8 janvier à 15h

Auditorium de Dijon (Côte-d'Or)

