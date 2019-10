Orthez : un défilé d'Halloween ce jeudi... avec des poneys

Halloween original, ce jeudi soir, à Orthez : en plus des déguisements, des citrouilles, et de la distribution de bonbons, on défilera... derrière des poneys, grâce à un partenariat entre une association équestre et l'Office des commerçants et artisans de la ville.

Orthez, France

Des poneys, voilà qui semble plus mignon qu'effrayant. Et pourtant, ce jeudi soir, la star d'Halloween à Orthez, ce sera Apache, un poney mini-Shetland de 75 centimètres de haut. Il tractera une calèche, pour un défilé insolite dans les rues du centre-ville. Et Apache sera déguisé, "avec une couverture sur le dos, une couverture horrifique, avec des mains, des os...", décrit Sarah Pommès, sa propriétaire, et membre de l'association Les 4'Astrophe, quatre amies fans de chevaux, et qui organisent avec leurs animaux des événements festifs, ou encore de l'équithérapie pour aider les personnes handicapées à s'ouvrir sur le monde.

Apache, qui tire sa calèche, sera la star de cette soirée. - 4'Astrophe

Ce défilé, qui débute à 16 heures rue Aristide-Briand, est le fruit d'un partenariat entre 4'Astrophe et l'Office du Commerce et de l'Artisanat d'Orthez. Son président, Benoit Isenbart espère "innover, pour en faire un joli produit. Et puis, le but c'est aussi de faire marcher le commerce. Mais surtout de ramener du monde dans notre ville, et qu'on la voie, bien vivante". 40 commerçants ont participé à la fête, en faisant des stocks de bonbons, qui seront distribués à la centaine d'enfants attendus.

Sarah détaille le programme de la soirée. Copier

Au programme, donc, un stockage des bonbons dans la calèche, et un partage équitable à la fin de la soirée. Pas question pour autant de monter sur les poneys, explique Sarah Pommès. "Par exemple, Apache est trop petit pour supporter le poids. Par contre, pour les caresser, aucun souci. Notre association est aussi là pour montrer qu'il y a plein de manières de s'amuser avec des poneys dans les monter. Les promener en main, faire des jeux à pied..." En espérant, ajoute-t-elle, qu'en plus des bonbons, les commerçants auront prévu quelques carottes pour les poneys.

Stella, Sarah et Alexia conduiront Apache pour Halloween. © Radio France - Thomas Coignac

