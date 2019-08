Orthez : une étudiante du lycée professionnelle élue meilleure apprentie de France

Orthez, France

Le deuxième essai était le bon. Lucine Lucat, étudiante au lycée professionnel Molière d'Orthez, a reçu en juin dernier le titre national de meilleure apprentie de France en photographie. L'année dernière, elle avait déjà gagné la médaille d'or, mais au niveau départemental. La jeune femme de 19 ans est originaire de Mont-de-Marsan. Elle a commencé la photographie il y a maintenant dix ans en tirant le portrait de ses amis et en couvrant des courses landaises. "J'étais tous les weekends aux courses et ça me plaisait vraiment de capter des émotions, des petits détails."

Lucine Lucat explique comment sa région natale l'a influencée. Copier

Elle affirme avoir été beaucoup influencée par Cyrille Vidal, lui-même meilleur ouvrier de France en photographie. "Il a été mon mentor. C'est lui qui m'a épaulée les deux fois où j'ai participé au meilleur apprenti de France." Depuis ses débuts, sa passion est toujours intacte : elle est même sur le point de lancer son entreprise, le mois prochain. Et même après son bac pro, Lucine Lucat va rester encore un petit peu à Orthez puisqu'elle va débuter une formation afin d'apprendre à faire des images depuis un drone.