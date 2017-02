Oscars 2017 : cinq choses à savoir sur la cérémonie

Qui part grand favori ? Que vont manger les vedettes ce dimanche soir ? France Bleu vous résume les enjeux de la cérémonie des Oscars 2017 en cinq points.

Alors que la grand messe du cinéma américain se déroule ce dimanche soir à Los Angeles (en plein milieu de la nuit pour nous en France), voici quelques points à retenir sur cette 84e cérémonie des Oscars.

A lui tout seul, La la land rassemble 14 nominations aux Oscars ! Seuls deux autres films ont fait aussi fort (Titanic et Eve). Mais pour autant, la comédie musicale romantique de l'année va-t-elle tout rafler ? Les jeux sont faits, plus de 6.000 professionnels du cinéma ont voté. Réponse ce dimanche.

►►► LIRE AUSSI | Oscars : trois questions sur ces Français choisis pour désigner les lauréats

La muse de Chabrol pourra-t-elle poser une statuette américaine sur sa cheminée ? Seules deux actrices françaises ont pu ramener un Oscar dans l'Hexagone : Marion Cotillard et Simone Signoret. Isabelle Huppert est nominée dans la catégorie "Meilleure actrice" pour sa prestation remarquée dans Elle, un polar dérangeant de Paul Verhoeven, dans lequel elle campe une femme qui se fait violer et traque ensuite son agresseur.

Avec Florence Foster Jenkins, c'est la 20e fois que l'actrice américaine est nominée aux Oscars : un record. Si elle l'emporte dimanche face à Isabelle Huppert, avec quatre statuettes, l'actrice de 67 ans rejoindrait Katharine Hepburn parmi les artistes les plus primées dans les catégories rôle principal et second rôle. Un passage sur scène pourrait également permettre à Meryl Streep de répondre à Donald Trump. Après une diatribe anti-Trump aux Golden Globes, l'actrice s'était vue insultée sur Twitter par le président des Etats-Unis qu'il avait inclue dans les actrices les plus "surestimées d'Hollywood", finissant son message de cette manière peu équivoque : "She's a ..." ("C'est une ...").

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....