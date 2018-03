Le film "La Forme de l'eau", du Mexicain Guillermo del Toro, a été sacré Oscar du meilleur film dans la nuit de dimanche à lundi, remportant au total quatre prix lors d'une cérémonie marquée de vibrants appels contre les discriminations sexuelles et raciales. Autre grand gagnant, "3 Billboards, Les panneaux de la vengeance", est reparti avec les statuettes de meilleur second rôle masculin pour Sam Rockwell et meilleure actrice pour Frances McDormand, qui interprète une mère en colère face à l'enquête non élucidée sur le meurtre de sa fille.

Gary Oldman en Churchill sacré meilleur acteur

Chez les comédiens, Allison Janney a reçu le prix du meilleur second rôle féminin pour avoir joué la mère abusive de la patineuse Tonya Harding dans "Moi, Tonya", et l'anglais Gary Oldman celui du meilleur acteur pour son interprétation fiévreuse de Winston Churchill dans "Les heures sombres".

Un Français récompensé

"La Forme de l'eau", qui raconte l'histoire fantastique d'une muette travaillant dans un laboratoire gouvernemental secret qui tombe amoureuse d'une créature reptilienne captive, partait forte de 13 nominations et a également valu au compositeur français Alexandre Desplat son 2ème Oscar pour la musique du film.

Le compositeur français #AlexandreDesplat reçoit son 2ème Oscar pour la musique du film #LaFormeDeLeau 👏🇲🇫



Le premier avait été en 2015 pour la musique de The Grand Budapest Hotel.#Oscars Les meilleurs moments disponibles sur #myCANAL ➡ https://t.co/f7593aei4Fpic.twitter.com/fcsgl3YxwI — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) March 5, 2018

"Coco" meilleur film d'animation

Coup de cœur du public, "Coco", qui raconte l'histoire d'un petit garçon poursuivant ses rêves, sur fond de la fête des morts au Mexique, a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. C'est la sixième victoire d'affilée pour le groupe Disney, qui a racheté en 2006 Pixar, vainqueur à trois reprises sur cette série avec "Coco", "Vice Versa" et "Rebelle". 3Avec 'Coco', nous avons essayé de faire un pas vers un monde où tous les enfants pourraient voir, dans les films, des personnages qui parlent et vivent comme eux, et leur ressemblent", a déclaré Lee Unkrich, le co-réalisateur du long métrage animé.

