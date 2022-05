Où aller voir la nuit des musées en Dordogne ?

Organisée numériquement en 2020 et 2021, la Nuit Européenne des Musées revient ce week-end, le samedi 14 mai, dès la tombée de la nuit et jusqu'à minuit. L'occasion de visiter gratuitement les expositions de huit musées de Dordogne et découvrir de nouvelles animations.

Elle est de retour : la Nuit Européenne des Musées ouvre les portes de 3000 musées en France. En Dordogne, ce sont huit musées qui participent à l'opération dont l'accès est gratuit. En plus des expositions, il y a également des animations pour les petits comme pour les grands. Cette année, des élèves ont participé à l'évènement "La classe, l'œuvre !" autour d'une œuvre d'art ou d'un objet du musée.

Quels sont les musées participants en Dordogne ?

Musée national de Préhistoire aux Eyzies. A partir de 18h, soirée festive sur les traces des chevaux sauvages avec des visites, des ateliers et des projections. Dans les salles d'exposition permanente, entre 18h et 23h, Gérard Chabert et la compagnie Le Diable Par La Queue, proposeront une installation originale sur les chevaux. Pour les enfants, entre 18h et 20h30, Au Camp des petits Sapines, on peut se faire maquiller tout en écoutant des contes.

Musée Fernand Desmoulin à Brantôme. L'entrée est gratuite à partir de 21h. Visitez la grotte du jugement dernier ainsi que le musée.

Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord à Périgueux. Assistez dès 19h à des concerts, danses, théâtre, carte au trésor et visite des expositions. Ginette Rebelle vous donne rendez-vous à 21h et interprétera un répertoire punk/rock/accordéon. Dans la soirée, un jeu de piste pour retrouver un coffre rempli de pièces d'or est organisé pour les familles.

Vesunna, Site-musée Gallo-romain à Périgueux. Sous les étoiles et dès 21h, le musée vous invite à une expérience sensorielle relaxante et ensorcelante. Pensez à prendre un plaid et un coussin !

Musée du tabac à Bergerac. Rendez vous à 19h pour une visite commentée et guidée par de jeunes élèves dans le cadre de l'action "La classe, l'oeuvre". Les visites libres sont également de la partie.

Musée André Voulgre à Mussidan. L'occasion d'un dévernissage de l'exposition "Au cœur de la Double" sur le sculpteur, céramiste et peintre Lilian Longaud à 19h30. Puis de 20h30 à 22h, il y aura un concert acoustique folk-pop d'Alex & JAC en partenariat avec Autour du Chêne.

Musée du Chocolat Bovetti à Terrasson. Rendez-vous à 19h30, 20h15 et 21h pour une visite guidée et gourmande. Uniquement sur réservation au 05 53 51 81 53.

Bastideum à Monpazier. Le musée vous propose une visite théâtralisée de la Bastide. Tarif : 5 euros.