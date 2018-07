Franche-Comté, France

C'est une tradition qui remonte au 17è siècle et qui n'est pas prête de disparaître. Si certaines communes de Franche-Comté ont décidé d'anticiper leurs festivités, ce vendredi, les plus gros feux d'artifice sont bel et bien tirés ce 14 juillet. Où sont-ils tirés ? A quelles heures démarrent-ils ? France Bleu Besançon vous liste toutes les communes de Franche-Comté qui ont programmé un spectacle pyrotechnique.

La liste des communes du Doubs

, le feu d'artifice sera tiré à 22 heures, à la salle polyvalente, 28 Grande rue. A Baume-les-Dames , le spectacle dans le ciel est programmé à 22h30, place Jean Ferrat.

. A Valdahon, le feu d'artifice débute sur la place Combe Bourdon, à 22h45.

La liste des communes du Jura

, le feu sera tiré sur le Doubs à 22h30 et il sera suivi d'un bal. A Port-Lesney , rendez-vous en bord de Loue pour les festivités qui débuteront dès 19 heures.

, il sera tiré à 23 heures sur la place du village. A Pont-de-Poitte et Orgelet , le feu débutera sur le stade municipal aux alentours de minuit.

, rendez-vous à 23 heures. A Ruffey-sur-Seille, le "spectacle pyrotechnique de haut niveau" sera tiré au champ de foire.

La liste des communes de Haute-Saône