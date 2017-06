Où applaudir les artistes de la Fête de la musique en Dordogne ?

Ce soir, c'est le grand soir. Des centaines d'artistes amateurs ou professionnels vont se produire sur des scènes improvisées, dans la rue ou dans des salles de Dordogne, pour la Fête de la musique 2017. France Bleu Périgord vous présente sa petite liste.

Les artistes seront très nombreux ce mercredi 21 juin 2017 dans les rues et sur les scènes du Périgord à l'occasion de la 36ème Fête de la musique. Plus qu'une animation dans les rues, c'est aussi une découverte de nouveaux univers musicaux. Petit tour d'horizon dans notre département.

1. Du jazz à Sarlat

De la Place de la Liberté à la Place du 14 Juillet en passant par le Cour des Fontaines, Sarlat accueille une quinzaine de formation musicale et d'artistes pour sa Fête de la musique. Si vous déambulez dans les rues de la cité médiévale, pensez à vous arrêter en soirée, Place du Peyrou, pour un concert de jazz joué par l'Union Philarmonique de Sarlat. Habitué des scènes, le groupe de musiciens devrait proposer un show rempli de swing et ponctué de musiques populaires. Bonne ambiance assurée dès 21 heures.

Si jamais vous préférez danser, à partir de 20 heures, La Mouchette vous embarque dans la danse indienne au Cour des Fontaines, pour apprendre à danser le Bollywood.

2. Des danses exotiques à Bergerac

Au-delà de la musique rock qui va largement faire vibrer les rues et les habitants de Bergerac, la ville de Cyrano propose pour cette Fête de la musique des univers un peu plus exotiques. Et ça commence dès 19h30 avec Chicas del Sol. L'association bergeracoise vous emmènera danser au son clair du flamenco et vous fera voyager jusqu'en Andalousie. Ca se passe au 30, rue de la Résistance. Dans la même rue, vers 20 heures, vous pourrez aussi bouger au rythme du djembé et des musiques africaines.

Un peu plus tard dans la soirée, à 21h15, rendez-vous Place Barbacane pour un air d'Opéra. Le ténor français Stéphane Sénéchal y donnera un concert.

3. Du rock et du blues à Périgueux

Nombreux sont les groupes de pop et de rock qui se produiront à Périgueux pour cette Fête de la musique. On nommera Paryzyane, Wut B'ees, Quies, Eyküss, OZEF... mais aussi Némo Blues. Ce groupe composé de quatre copains périgourdins écume les scènes et les bars depuis près de six ans déjà maintenant. "Aucun stress" pour eux, ils seront sur scène comme dans leur studio de répétition : énergiques. Ils vous donnent rendez-vous pour une série de reprises rock et blues, Place Saint-Louis à Périgueux.

Un petit coup de cœur particulier à Périgueux pour Les petits Chanteurs des Rues. Les enfants se produiront dans les Jardins de la Préfecture à partir de 18 heures 30.

Le programme des festivités pour la Fête de la musique à Périgueux. - Mairie de Périgueux

4. Un concert dans une abbaye à Villars

Situé entre Brantôme et Nontron, la commune de Villars fête aussi la musique en ce 21 juin. Pour cette "Faites de la musique", préparez-vous à entendre la musique résonner. A partir de 19 heures, Florence Blanchet dirigera les chorales de Thiviers, de Sorges et de Coulaures pour un concert à plusieurs voix. Appuyée sur des groupes instrumentaux, cette chorale géante devrait vous donner des frisons dans les entrailles de l'Abbaye de Boschaud.

Les festivités se termineront pas un bal et une scène ouverte. Si l'envie vous dit de pousser la chansonnette...

5. Céline Dion en concert à Montpon

Céline Dion... ou presque. C'est en fait Florence Bellon, le sosie officiel de l'artiste québécoise qui sera sur la scène de la Place Gambetta de Montpon-Ménestérol. Elle reprendra ses plus grands tubes, sans oublier la bande originale de Titanic, "My Heart will go on." Après des shows aux Etats-Unis et au Maroc, la chanteuse, également formée à la danse classique, est attendue dès 21 heures 20 à Montpon ce mercredi. Un concert qui ravira tous les fans périgourdins de Céline Dion.

La fête se poursuivra ensuite sur cette même Place Gambetta avec le groupe Senegal Acoustic. La musique africaine vous fera danser à partir de 22h30.

Organisation et sécurité

Pour la première fois, la Protection civile de la Dordogne a été sollicitée pour être présente lors de la Fête de la musique à Périgueux. La Préfecture a jugé utile de renforcer les troupes côté secouristes pour ce grand événement public. Les bénévoles seront présents pour porter les premiers gestes de secours en cas de malaise notamment.

Idem à Bergerac. Dans la ville, ce sont les membres de l'association Sauvetage aquatique et secourisme en bergeracois qui vont assurer les premiers secours. De façon générale, la sécurité n'est pas particulièrement renforcée pour cette Fête de la musique. Si les villes prévoient des secteurs délimités interdits aux véhicules, aucune fouille n'est prévue.