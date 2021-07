Où assister à un feu d'artifice du 14 juillet dans les Landes ?

La crise de la Covid-19 perturbe, pour la deuxième année consécutive, les festivités du 14 juillet. Dans les Landes, 3 feux d'artifice sont tirés ce vendredi 14 juillet contre une vingtaine traditionnellement. A chaque fois, les spectateurs devront être masqués et la jauge sera limitée.

Il y aura bien des feux d'artifice dans les Landes ce vendredi 14 juillet. Les villes de Saint-Vincent-de-Tyrosse, Saint-Vincent-de-Paul et Pouillon ont décidé de maintenir leur spectacle pyrotechnique malgré les contraintes sanitaires qui imposent le masque, une jauge et donc un filtrage des entrées au sein d'un espace fermé. En revanche, tout est annulé à Soort-Hossegor, Roquefort, Labouheyre et Linxe.

Des feux d'artifice sous contrainte sanitaire

A Saint-Vincent-de-Paul , la mairie a fait le choix de proposer un spectacle assis, au sein du théâtre de verdure avec masque et jauge limitée à 1000 personnes à l'intérieur. il faudra être assis et porter le masque.

, la mairie a fait le choix de proposer un spectacle assis, au sein du avec masque et jauge limitée à 1000 personnes à l'intérieur. il faudra être assis et porter le masque. A Saint-Vincent-de-Tyrosse , les spectateurs seront rassemblés au sein du stade municipal qui sera divisé en deux fan-zones, deux zones bien distinctes. Cela permettra d'accueillir 2000 personnes sans exiger le pass sanitaire. "Du fait que c'est tiré au stade de rugby où il y a pas mal d'habitations autour et pas trop d'immeubles hauts, ça permettra à encore plus monde de profiter de la majorité du feu d'artifice" explique Jérôme Mesplède de la société pyrotechnique dacquoise Marmajou.

, les spectateurs seront rassemblés au sein du qui sera divisé en deux fan-zones, deux zones bien distinctes. Cela permettra d'accueillir 2000 personnes sans exiger le pass sanitaire. "Du fait que c'est tiré au stade de rugby où il y a pas mal d'habitations autour et pas trop d'immeubles hauts, ça permettra à encore plus monde de profiter de la majorité du feu d'artifice" explique Jérôme Mesplède de la société pyrotechnique dacquoise Marmajou. A Pouillon, le feu d'artifice est proposé au lac de Luc à l'occasion des 50 ans du site. La jauge sera limitée à 1000 personnes masquées. Les entrées seront donc filtrées. Même si ce n'est pas obligatoire, la ville de Pouillon recommande aux spectateurs de rester assis.

Les feux d'artifice sont tirés à 23 heures ce vendredi 14 juillet.