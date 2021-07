Où célébrer le 14 juillet dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

Malgré l'annulation de tous les feux d'artifice dans la métropole lilloise et dans la Sambre-Avesnois, certaines communes du Nord et du Pas-de-Calais organisent des festivités pour la fête nationale du 14 juillet. On fait le point sur le programme.

La crise sanitaire va encore très largement perturber les festivités du 14 juillet cette année dans le Nord et le Pas-de-Calais. A cause d'une nouvelle progression des contaminations et avec la forte présente du variant Delta, les feux d'artifice ont été annulés par le préfet du Nord dans la Métropole Européenne de Lille et dans la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre. Cela représente 138 communes. Dans certaines villes, les festivités ont même été totalement annulées. Mais dans le reste de la région, il y aura quand même certaines festivités. Voici une liste non exhaustive.

Métropole lilloise

Bauvin : toutes les festivités prévues mardi ont été annulées

Comines : mercredi 14 juillet, dès 9h un marché aux puces est organisé. Et à partir de 10h et jusqu'à minuit, un podium Grand Place proposera des concerts "Best of 90's", avec notamment Lââm. Des activités sportives sont aussi organisés.

Deûlémont : mardi 13 juillet à 19h30, au complexe sportif, une prestation du groupe de gymnastique des sapeurs-pompiers de Paris est organisée.

Gondecourt : toutes les festivités prévues mardi 13 juillet ont été annulées

Hem : le concert et le feu d'artifice prévus mardi 13 juillet sont annulés

Lambersart : le feu d'artifice est annulé mais le concert du groupe "Goldman'ia" au pied du Colisée est avancé à 18h.

Lesquin : le concert et le feu d'artifice prévus mardi 13 juillet ont été annulés

Lille : pas de feu d'artifice ni de festivités particulière, mais un défilé militaire mercredi 14 juillet.

Pont-à-Marcq : le feu d'artifice et les festivités prévue mardi 13 juillet sont annulés

Quesnoy-sur-Deûle : si le feu d'artifice a été annulé, plusieurs activités sont maintenus mardi 13 juillet à partir de 18h30, comme une démonstration de danse de couple.

Templemars : le feu d'artifice prévu mardi 13 juillet est annulé mais le bal populaire, square des Périsaux est lui maintenu à partir de 20h, ainsi que le concert de "The Afro Parteners", salle Desbonnet.

Templeuve : le feu d'artifice est annulé mais le concert prévu mardi 13 juillet à partir de 19h au parc du château Baratte avec notamment un groupe de reprise des Rita Mitsuko est maintenu.

Wambrechies : une après-midi "ambiance guinguette" avec un concours de Molkky et des concerts sont prévus à partir de 14h30 mardo 13 juillet dans le parc du château de Robersart. Deux concerts sont prévus à partir de 19h30.

Wattrelos : mercredo 14 juillet à partir de 15h30, un concert avec plusieurs groupes est organisé (masque obligatoire), dont Charly et Lulu, Lââm et Yannick.

Wavrin : les festivités prévues mardi 13 juillet ont été annulées

Werwicq-Sud : les festivités prévues mardi 13 juillet ont été annulées

Flandre-Littoral

Audruicq : une retraite aux flambeaux est prévue mardi 13 juillet. Mercredi 14 juillet, un concert de "Johnny Franck chante Johnny Hallyday" sur la place du Général de Gaulle est organisé à 18h, puis un feu d'artifice à partir de 22h30-23h

Boulogne-sur-Mer : une animation musicale sera assurée mercredi 14 juillet à partir de 21 heures avec un DJ, puis le feu d'artifice tiré depuis la falaise.

Calais : mercredi 14 juillet, à 21 heures et à 23 heures, le Dragon déclenchera le feu d'artifice. Le 13 et le 14 juillet, de nombreux spectacles sont organisés pour l'inauguration du nouveau front de mer.

Gravelines : mardi 13 juillet un concert avec le Tribute Indochine est organisé à 21h, suivi du feu d'artifice à 23h. Le pass sanitaire est requis.

Guînes : un feu d'artifice est organisé à 22h30 mardi 13 juillet

Hazebrouck : le feu d'artifice mardi 13 juillet à 23h est maintenu avec port du masque obligatoire, mais le concert des Goldmen est lui reporté à une date ultérieure.

Lambres les Aires : les festivités sont organisés mercredi 14 juillet dans la salle polyvalente de la commune. Le spectacle "Génération Top 50" est prévu à 20h. Un feu d'artifice sera tiré à 23h.

Le Portel : mardi 13 juillet, une fête du bulot est prévue à partir de 18h, un spectacle musical à 20h30 et le feu d'artifice à 23h. Mercredi 14 juillet, un bal populaire est organisé à partir de 14h30

Marck : Un bal des pompiers est organisé à 21 heures mardi 13 juillet, et un feu d'artifice sera tiré à 23 heures.

Merville : un concert avec notamment Francky Vincent et Eve Angeli est organisé dès 20h30 mercredi 14 juillet, suivi d'un spectacle pyrotechique.

Sailly-sur-la-Lys : Un feu d'artifice est tiré mardi 13 juillet à 23 heures

Watten : le mercredi 14 juillet, une "journée américaine" est organisée à partir de 11 heures avec des animations country ou des démonstrations de flyboard. Un feu d'artifice sera tiré à 23 heures.

Artois, Béthunois, et Douaisis

Auchy-les Mines : mardi 13 juillet, une retraite aux flambeaux partira à 22h30 de la place Jean Jaurès, suivi d'un feu d'artifice à 23h15 sur le stade municipal

Barlin : mercredi 14 juillet, un concert au jardin public est organisé à 20h avec réservation obligatoire. Au programme, Plastic Duck puis Barcella.

Béthune : mardi 13 juillet, "Urban Music" Grand-Place à partir de 18h puis feu d'artifice à 23h. Mercredi 14 juillet, "Electro Live Party" de midi à minuit.

Brebières : mercredi 14 juillet, concert de Calo'Expérience, un tribute de Calogero, au Stade Maurice Grossemy à partir de 20h30. Un feu d'artifice sera tiré en conclusion de la soirée. Le pass sanitaire est obligatoire.

Bruay-la-Buissière : grand feu d'artifice mardi 13 juillet à 23h15 et grand concert de Keen'V mercredi 14 juillet à 21 heures au parc de la Lawe. Le pass sanitaire est exigé.

Courcelles-lès-Lens : mercredi 14 juillet des animations sont organisées à partir de 14h30, avec des concerts, dont celui de Michael Jones. Le feu d'artifice sera tiré à 23h.

Douai : pas de feu d'artifice, mais une retraite aux flambeaux est organisée mardi 13 juillet à 21h30.

Divion : un feu d'artifice sera tiré à 22h45 mardi 13 juillet

Festubert : un bal populaire est organisé à partir de 19h mardi 13 juillet et un feu d'artifice sera tiré à 23h.

Libercourt : mercredi 14 juillet, une soirée barbecue est organisée à partir de 19h et un feu d'artifice sera tiré à 23h.

Liévin : il y aura un bal populaire mercredi 14 juillet à partir de 21h, puis feu d'artifice à 23h15

Loos-en-Gohelle : pas un mais deux feux d'artifice mardi 13 et mercredi 14 juillet à 23h. Mardi, il sera tiré du terril du 15, mercredi du quartier ouest.

Hénin-Beaumont : Grand concert mardi 13 juillet à 20h30. Ambiance années 80 avec Lio, Charly et Lulu, Caroline Loeb ou encore Ottawan.

Noyelles-Godault : un tribute show Pink Floyd est organisé mardi 13 juillet à 21 heures au stade Coubertin. Un feu d'artifice sera tiré mercredi 14 juillet à 23h.

Râches : un feu d'artifice est organisé à 23h mercredi 14 juillet

Vermelles : un grand concert avec Colonel Reyel est organisé mardi 13 juillet à partir de 19h, avec notamment Colonel Reyel.

Wingles : des activités sont organisés toute la journée mardi 13 juillet, avant un feu d'artifice tiré à 22h30

Sambre-Avesnois

Fourmies : une retraite aux flambeaux est organisée mardi 13 juillet à 21 heures avant un feu d'artifice à 23 heures

Hautmont : les festivités prévues mardi 13 juillet sont annulées mais un concert Fun Radio Summer Teen’s Break est organisé au port mercredi 14 juillet de 21 heures à minuit.

Pont-sur-Sambre : mardi 13 juillet, retraite aux flambeaux à 22h30 suivi d'un feu d'artifice à 23 heures. Fête de l'eau mercredi 14 juillet de 14 heures à 18 heures.

Sains-du-Nord : le feu d'artifice et la retraite aux flambeaux prévu mardi 13 juillet sont annulés.

Valenciennois

Abscon : les festivités prévues mardi 13 juillet sont annulées.

Anzin : concert à 20h15 mardi 13 juillet suivi d'un feu d'artifice à 23 heures.

Bruay-sur-l'Escaut : feu d'artifice prévu mardi 13 juillet à 22h30.

La Sentinelle : un concert avec port du masque obligatoire est organisé mercredi 14 juillet à partir de 20h30, avec un groupe rendant hommage à Queen.

Petite-Forêt : mercredi 14 juillet, concert de Larusso avec inscription obligatoire à 20h, suivi d'un feu d'artifice à 23 heures.

Raismes : mercredi 14 juillet, concert avec notamment Emile et Images à 20h puis feu d'artifice à 23 heures. Pass sanitaire obligatoire.

Rumegies : feu d'artifice à 23 heures le mardi 13 juillet suivi d'une animation musicale à partir de 19 heures

Sebourg : concert à 19h30 le mercredi 14 juillet suivi d'une animation musicale et d'un feu d'artifice à 23 heures.

Trith-Saint-Léger : concert de Lââm et du Collectif Métissé le mardi 13 juillet à 20h30 suivi d'un feu d'artifice à 23h30 et concert de l'orchestre Christian Kubiak mercredi 14 juillet à 20h30. Le pass sanitaire est obligatoire pour les deux évènements.

Cambrésis

Cambrai : spectacle "Douce France" mercredi 14 juillet à partir de 21 heures puis feu d'artifice à 23 heures.

Le Cateau-Cambrésis : braderie semi-nocturne mardi 13 juillet de 15 heures à 21 heures, car podium Chérie FM à partir de 20h30 place Richez. Feu d'artifice à 23 heures.

Marcoing : mardi 13 juillet à partir de 21 heures, retraite

Si un évènement n'est pas recensé dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook France Bleu Nord.