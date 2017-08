Où est passé l'un des 51 Gouzous du Havre ?

Qui veut la peau des Gouzous ? L'un de ces petits bonhommes jaunes, créés par l'artiste de rue Jace a disparu au Havre. Il en a graffé 51 dans les rues de la ville à l'occasion de l'opération "Un été au Havre". L'un d'entre eux a été volé. Les fans de l'artiste sont révoltés.

Ils ne sont plus que cinquante. Cinquante Gouzous disséminés dans les rues du Havre. L'un d'eux, créés par le street-artist havrais Jace à l'occasion des 500 ans du Havre, a été volé. Il était graffé sur les portes qui cachaient un compteur électrique dans les escaliers qui relient les rues Félix Faure et Gabriel Monod. Le ou les voleurs ont emporté ces portes et avec elles le Gouzou.

Le Gouzou de Jace avant d'être dérobé - Jace

Pour l'opération "Un été au Havre", la mairie a lancé un jeu sur les réseaux sociaux : trouver les Gouzous et se prendre en selfie avec. Celui-ci, perdu dans des escaliers était difficilement trouvable et c'est sans doute pour cette raison qu'il a été dérobé, loin des regards. Thomas Malgras dirige l'opération et il émet plusieurs hypothèses.

Soit il s'agit de fans un peu trop zélés, soit de gens qui espèrent tirer profit de ce vol.

Mais en l'état, arrachée et abîmée, l'oeuvre ne vaut rien. Par ailleurs, si les voleurs veulent la revendre, ils seraient rapidement démasqués et les acheteurs pourraient être poursuivis pour recel. Toujours est-il que les Havrais et les touristes comme Céline ne pourront pas profiter de la totalité de la collection.

C'est dommage de voler des choses qui sont normalement à la vue de tout le monde.

Un avis que ne partage pas un autre Havrais, qui estime que ces œuvres appartiennent à tous.

Cela fait partie du jeu, autrement on expose dans des musées. c'est quelque chose qui ne doit pas durer, c'est forcément éphémère.

Jace, l'artiste, est un peu amer. Cela n'est pas la première ni la dernière fois qu'il se fait voler mais il estime qu'à force, ces actes de vandalisme pourraient décourager les street-artist. Jace et la mairie n'ont pas prévu de remplacer le Gouzou volé. Cependant il en reste 50 à découvrir un peu partout dans la ville. Vous pouvez toujours participer au jeu avec le hashtag #catchmeifyouspraycan