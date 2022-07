CARTE - Où et quand voir les plus beaux feux d'artifice de Drôme et d'Ardèche ?

C'est un incontournable des soirées des 13 et 14 juillet. Les feux d'artifice de la fête nationale illumineront bien la Drôme et l'Ardèche, après deux ans perturbés par le Covid-19. À Valence, le feu d'artifice annulé en 2020 et 2021 fait son grand retour, il sera tiré le 14 juillet du Champ de Mars. La plupart des grandes communes de nos deux départements organisent aussi leurs feux d'artifice, mais certaines y renoncent face à la sécheresse et au risque d'incendie. C'est le cas par exemple de Largentières et Banne en Ardèche, ou de Die dans la Drôme.

Vous trouverez ci-dessous la carte des feux d'artifice du 13 juillet (étoiles vertes), du 14 (étoiles rouges) et du 15 (étoiles violettes).