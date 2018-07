La Rochelle, France

Charente Maritime :

La Rochelle

La Ville n'a pas prévu d'écrans géants pour des raisons de sécurité. En effet tous les moyens sont déjà mobilisés pour les Francofolies et les animations estivales. Mais rassurez-vous, les bars du Vieux-Port seront nombreux à diffuser le match. Côté Francos justement, la finale sera bien diffusée sur la grande scène pour les festivaliers. Soyez attentifs, certains horaires des concerts devraient être décalés en fonction du match.

Île de Ré

La salle polyvalente du Bois-Plage accueillera de nouveau les supporters (capacité de 800 places assises). Entrée possible à partir de 15h30. Prix de l'entrée : 4€ et gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette et restauration sur place. Fouilles à l'entrée : sacs à dos, bouteilles (dont bouteilles d'eau) et nourriture interdits.

Île d'Oléron

A Dolus-d'Oléron sur le terrain de l'ancienne colonie de vacances La Cailletière, une toile avec rétroprojecteur sera installée spécialement pour le match. Entrée à partir de 16h30.

Châtelaillon-Plage

Sur la côte, à Châtelaillon-Plage, la Commune ouvrira les portes de sa salle polyvalente. Entrée à partir de 16h, buvette et capacité maximum de 1 000 personnes.

Fouras

A Fouras, c'est le Cinéma-Casino qui retransmettra le match.

Rochefort

A Rochefort, rendez-vous sur la place Colbert. Pour les amateurs du Tour de France, il sera possible de suivre sur place l'étape du jour dès 13h.

Saintes

Une fan zone et un écran géant seront installés sur le Site Saint-Louis de la ville.

Saujon

Le parc du Château de Saujon accueillera les supporters avec un écran géant. Entrée prévue à l’arrière du parc (rue Jules-Ravet) à partir de 16 h. Pour se garer : parking Richelieu ou parking du collège situé à côté. la fermeture des lieux est annoncée à 20h.

Saint-Xandre

A Saint-Xandre l'écran géant sera dressé sur le terrain de pétanque de la ville.

Jonzac

L’événement sera retransmis en direct dans l’Agora du Centre de congrès de Jonzac. Buvette sur place. Une banda soutiendra les encouragements du public. Accès gratuit, grand parking. Ouverture des portes dès 15h30.

Royan

Un écran géant diffusera la finale au Soubok, dans la zone Royan 2 (ouverture des portes dès 11h30).

Charente :

Angoulême

2 500 personnes sont attendues à Angoulême sur la place du Champ de Mars. Ouverture dès 15h45 et fermeture à 1h du matin. A noter les Rues fermées à la circulation dès 15h : la rue Raymond Poincaré, rue du Chat, de l'Hôtel de Ville, et la place Bouillaud. Le parking Bouillaud ne sera plus accessible dès 15h mais la sortie véhicule sera possible. Pour se garer : le parc des halles et le parc Saint Martial. Consignes de sécurité sur la fan zone : pas d'alcool, bouteilles en verre, chiens, pétards et artifices. Interdiction de fumer. Bouteilles d'eau sans bouchon autorisées. Dès la fin du match, les véhicules en provenance de la gare seront bloqués dès le rond point Pérot. Le Carrefour de Lille sera également inaccessible. La sortie du centre ville sera autorisée.

Chasseneuil-sur-Bonnieure

La bonne initiative nous vient de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Trois écrans géants seront installés sur le stade de la commune. Et comme pour la demi-finale, tous les bénéfices de la buvette seront reversés aux sinistrés de Saint-Sornin, ville frappée par la grêle début juillet.

Saint-Sornin

La rencontre sera diffusée sur écran géant dans le gymnase municipal à 17h.