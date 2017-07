Où regarder le ciel pour les Nuits des étoiles en Isère ?

Du vendredi 28 juillet au dimanche 30 juillet se déroule la 27e édition de la Nuit des étoiles. Des Nuits des étoiles, en l'occurrence. L'occasion pour les amateurs de lever les yeux vers le ciel et s'informer auprès de passionnés. Découvrez ci-contre le programme des animations en Isère.

Pour observer Saturne, Jupiter, étoiles filantes et autres astres, vous pourrez pendant trois jours vous délecter du ciel d'été aux côtés de passionnés avec la 27e édition de la Nuit des étoiles. Le thème cette année de l'événement organisé par l'Association française d'astronomie (AFA) : "Terres habitables". En Isère, clubs d'astronomie et associations organisent donc de nombreuses animations pour le plaisir du grand public. Ateliers pour les enfants, séances dans des planétariums, observations des étoiles grâce au matériel mis à disposition.

Chaque année, plus de 100 000 curieux participent à cet événement selon l'AFA. Au total, en France, ce sont plus de 400 animations qui sont prévues tout le week-end. Gare toutefois aux conditions météorologiques, veillez à ce que le ciel soit bien dégagé pour pouvoir profiter au mieux de ces soirées d'astronomie. Laurent Leroux, de l'association Planète-Sciences assure "que mettre une bâche dans un parc, avec un ciel dégagé, s'allonger, observer ce qu'on peut voir et tous ces petits points qu'il y a partout, c'est déjà top et c'est se poser des questions sur ce qu'il y a au delà, y a-t-il de la vie ailleurs".

Où regarder les étoiles en Isère ce week-end ?