Où se baigner cet été en Lorraine ?

La Lorraine loin des côtes? Peut-être mais avec de nombreuses plages accessibles aux amateurs de baignade tout l'été ! L'Agence Régionale de Santé publie la liste des lieux de baignade autorisés. De son côté, VNF, Voies Navigables de France prévient des dangers à se baigner dans les canaux.

Soleil, chaleur, bouées et maillots de bain, voilà l'été sur une plage lorraine !

L'ARS, l'Agence Régionale de Santé du Grand Est recense 41 sites de baignade autorisés en Lorraine sur les 88 répertoriés pour toute la région Grand Est. Et sur ces sites lorrains 36 "possèdent une eau de baignade d'excellente qualité".

Des brochures "Eaux de baignade" sont éditées

Parmi les eaux de baignades "E" pour "qualité Excellente" en Meurthe-et-Moselle, la zone de loisirs de Favières, la base de loisirs du Grand Bleu à Pont-à-Mousson. Dans les Vosges, les plages du lac de Gérardmer (le Lido, La Tocade-Ramberchamp, la base de l'union nautique), le Lit d'eau à Remiremont, la route du Rivage à Sanchey au lac de Bouzey, les plages du lac de Xonrupt-Longemer... En Moselle, un classement "E" par exemple pour la plage de l'étang du Stock à Langatte, à l'étang de Mittersheim, à l'étang de Berlange à Woippy , étang de Walscheid, étang de Saint-Quirin, étang de Gondrexange... En Meuse, "E" encore pour la base de loisirs du Colvert à Bonzée, les plages du lac de Madine à Heudicourt et Nonsard...

Un responsable de l'eau présent sur chaque site

Une plage en Lorraine est dite encore de "qualité suffisante" au lac de la Plaine à Pierre-Percée en Meurthe-et-Moselle. D'autres enfin ne sont "pas classées", soit ces baignades sont nouvelles, soit le nombre de prélèvements d'eau est insuffisant", indique encore l'Agence Régionale de Santé. ARS qui précise que "la qualité de l'eau est évaluée après les résultats d'analyses d'échantillons prélevés entre 10 et 20 jours avant ouverture de la saison, puis tous les quinze à trente jours pendant la période d'ouverture au public". Sur chaque site, communique encore l'ARS, "une personne responsable de l'eau est tenue de mettre en œuvre une surveillance visuelle chaque jour pendant la saison estivale". En cas de mauvais résultat d'analyse, l'Agence peut faire une demande de fermeture temporaire de la baignade au maire et à l'exploitant. Toutes les informations sont accessibles par tous à l'entrée du site.

Baignade interdite dans les canaux et rivières gérés par VNF

Dans un communiqué, VNF, Voies Navigables de France à Nancy prévient que "pour des raisons de sécurité, la baignade est strictement interdite dans les canaux et les rivières sur le domaine géré par VNF. "La navigation fluviale, des courants et la manœuvre des barrages et écluses peuvent générer des mouvements d'eau importants et créer des courants forts" écrit encore VNF. Plusieurs risques à enfreindre ces consignes , " des risques de noyade, d'hydrocution, de contamination par exemple par la leptospirose, véhiculée par les urines de rongeurs". "Les voies d'eau sont d'abord dédiées à la navigation fluviale, le risque de se faire heurter par les bateaux est élevé. "