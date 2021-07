Où se baigner dans le Nord-Vienne cet été

L'opération "Ici L’été", ses animations, ses balades… et ses baignades ! Grand Châtellerault publie ce vendredi une liste de lieux pour se rafraîchir les pieds dans l’eau. Le plus connu des Poitevins, c'est évidemment le lac de Saint-Cyr. L'agglomération de Châtellerault met d'ailleurs en place une navette gratuite du lundi au samedi pour se rendre sur place, à raison d'un aller/retour par jour et sur réservation au 05 49 21 15 15 ou sur bustac.com.

Des piscines déjà ouvertes ou en préparation

Il y a ensuite le centre aquatique de la Piscine de Châtellerault. Le bassin loisirs sera de nouveau accessible dès le 17 juillet ! Car du 7 au 16, le site est en travaux. Le chantier de reprise de la résine nécessite de maintenir l'équipement fermé temporairement. A la réouverture cependant, des surprises pour les usagers comme par exemple le prêt de matériel (raquettes, ballons), des jeux géants et un escape game.

A Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers, la piscine est accessible sans réservation les lundi, mardi, jeudi : de 14h30 à 19h30. Les mercredi, vendredi : de 11h à 19h30. Les samedis : de 11h à 13h et de 15h à 19h30 et les dimanches et jour férié : de 11h à 13h et de 15h à 19h30.

Quatre autres lieux de baignade naturelle ou en piscines

La piscine de Lencloître, elle, rouvre samedi 3 juillet à 15h après plusieurs mois de travaux. Elle est dotée d’un tout nouveau bassin en inox. Plusieurs aménagements extérieurs ont également été réalisés. Les baigneurs peuvent ainsi prendre le soleil entre deux plongeons sur une terrasse en bois de 80m2 ou profiter de la pelouse. Une zone a été aménagée avec des gradins pour s’asseoir ou s’étendre et un autre espace accueille des jeux pour enfants. Une haie paysagée est venue compléter le décor. Ouvertures les lundi, mardi et jeudi après-midi, les mercredi et vendredi à partir de 11h. et les dimanches fins de matinée et après-midi.

A Naintré, le bassin Philippe Croizon est ouvert, tous les après-midi, du lundi au vendredi. Au parc du Crémault à Bonneuil-Matours, la baignade sera ouverte tous les jours du 1er juillet au 31 août. Elle est surveillée tous les après-midis. De même, l'aire de loisirs de Lesigny, petit coin bucolique en bord de Creuse, proposera la baignade surveillée en juillet et août. Enfin, de la pêche et des jeux également disponibles sur l'aire de loisirs de La Roche-Posay.