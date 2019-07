Où se baigner pendant l'été en Creuse ?

Pas besoin d'aller à la mer, loin de la Creuse, pour se baigner ! Dans notre département, les plans d'eau et rivières sont nombreux pour se rafraîchir.

Sur les rives du lac de Vassivière, touristes et Creusois profitent de la chaleur pour mettre les pieds dans l'eau

Creuse, France

Maillot de bain, OK. Crème solaire, OK. Lunettes de soleil, OK. Vous êtes bons pour aller vous baigner en Creuse ! Au total, dans le département, une quinzaine de plans d'eau est privilégiée par ceux qui veulent piquer une tête pour se rafraîchir quand le mercure frôle les 30 degrés. "Ça n'est pas la question principale des touristes mais c'est vrai que les familles cherchent davantage où se baigner avec les enfants car les températures remontent", explique Thierry Pénicaud, directeur de l'Office du Tourisme de Guéret.

En famille

Avec les enfants justement, les bases de loisirs du Grand Guéret sont des lieux privilégiés. Entre la piste de roller, le pédalo et les activités proposées par l'Ecole des Sports, vous avez de quoi vous occuper sur la plage de Courtille. Du côté de Jouillat et Anzême, les jeux pour enfants vous permettent de faire une pause à la mi-journée avant de plonger dans l'eau. Si les plus petits ont encore de l'énergie après la baignade, ils peuvent même se défouler sur les trampolines.

Un peu plus au nord de Guéret, le plan d'eau du Barrage de l'Age au Bourg d'Hem a l'avantage d'être surveillé sept jours sur sept, de 14 heures à 19 heures. L'idéal pour se baigner en fin d'après-midi et limiter les risques de coups de soleil. Là encore des jeux pour enfants ont été installés.

Le plan d'eau de la Naute à Champagnat accueille également les familles, même s'il n'y a pas de surveillant de baignade cette année. La mairie n'a pas pris d'arrêté d'interdiction mais a fait réaliser des analyses de la qualité de l'eau : mi-juillet, les voyants étaient au vert.

En pleine nature

Pour aller nager en ayant l'impression de voyager un peu, rien de tel que les plages de Vauveix et Broussas autour du lac de Vassivière. Des zones de baignade surveillées y sont installées. Ça attire du monde, avec ses paysages qui évoquent presque les lacs du Canada, mais c'est l'idéal pour décompresser. Le sentier de rive mène aussi à d'autres coins plus isolés, où la baignade n'est pas surveillée, mais où vous pouvez vous asseoir sur le bord les pieds dans l'eau.

Pour plus de tranquillité, l'étang de la Roussille de Châtelus-Malvaleix est une bonne alternative. Moins touristique, et plus paisible. Un surveillant est présent pour assurer la sécurité des baigneurs. Du côté de Châtelus-le-Marcheix, les plans d’eau du barrage de l’Etroit et de la Roche Thalamie sont nichés au cœur de la nature, sur les rives du Taurion. Ils sont surveillés tous les après-midi, sauf le lundi.

Quelques lieux de baignade interdits

Certains plans d'eau creusois habituellement ouverts à la baignade sont cependant interdits cet été, par manque de surveillants ou car la qualité de l'eau n'y est pas suffisante. Pas toujours évident de savoir lesquels sont concernés : l'ARS met régulièrement à jour une carte sur son site internet pour indiquer les lieux interdits pour des raisons sanitaires, mais impossible de savoir si une commune a pris un arrêté d'interdiction de baignade sans appeler la mairie.

A Chénérailles, Saint-Oradoux-de-Chirouze et Auzances, la baignade est interdite en raison des algues bleues (cyanobactéries) présentes en trop grand nombre. Des bactéries prolifèrent aussi dans l'eau à La Celle-Dunoise. Si vous allez faire trempette au plan d'eau de Masmangeas à Sardent, c'est à vos risques et périls. Il n'y a pas de zone de baignade surveillée, et les communes ne sont donc pas responsables en cas de noyade.