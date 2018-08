Où se baigner gratuitement en Indre-et-Loire ?

Par François Desplans, France Bleu Touraine

Pour éviter les piscines bondées, vous pouvez opter pour les lacs et les rivières de notre département. En Indre-et-Loire, neuf sites sont aménagés pour la baignade. Et ils sont gratuits. On rappelle aussi que la baignade est interdite dans la Loire car trop dangereuse.