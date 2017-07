Où se garer pour assister au spectacle de la Patrouille de France à Saint-Cyprien ?

Le rendez-vous est à 16 heures, sur le port ou sur la plage de Saint-Cyprien. La Patrouille de France se donne en spectacle pendant 25 minutes. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues, alors prenez vos précautions.

Ils viennent tous les ans, dans les Pyrénées-Orientales. Au Barcarès, et ce dimanche à Saint-Cyprien. Les neuf pilotes de la Patrouille de France vous proposent un spectacle de voltige dès 16 heures. Ce sont eux que l'on voit dans le ciel au-dessus des Champs-Elysées pour le 14 juillet.

Les lieux à éviter

La mairie de Saint-Cyprien interdit de stationner sur le parking de l'Office de Tourisme, sur le champ de Foire, sur le quai des Pêcheurs et sur le quai Arthur Rimbaud. La circulation est interdite également dans cette zone dès 8 heures ce dimanche.

Où se garer

La mairie a aménagé un parking spécialement pour l'occasion. Il est situé près du rond-point de Las Routes, sur le Cami de la Mar. Dix minutes suffiront pour rejoindre le port à pied.

Un spectacle à couper le souffle

C'est la promesse de la Patrouille de France. Looping, tonneau, boucle, bombe, trèfle... Autant de termes techniques pour définir les figures que vous pourrez voir dans le ciel ce dimanche après-midi. Les pilotes sont prêts, selon Cyril Touzet, l'un d'eux. "Bien sûr ! On sort de six mois d'entraînement. On va montrer un spectacle avec de la rigueur et du dépassement de soi. En plus, on verra le Canigou. On ne va pas se plaindre!"

"Voler au-dessus de la mer et de la montagne, il y a pire dans la vie!" - Cyril Touzet, l'un des pilotes Copier

Les pilotes sont arrivés vendredi matin à l'aéroport de Perpignan. Une dizaine d'enfants de centres de loisirs de Saint-Cyprien étaient venus assister à l'atterrissage. Une arrivée pleine d'émotions pour William Leroy, un autre pilote. Et pas n'importe lequel ! William est moitié catalan. "Mon père est né juste là, derrière l'aéroport. Chaque fois que je me pose ici, je suis vraiment heureux. Je retrouve mes racines."