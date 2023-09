Où se rendre en cas de problème à la braderie de Lille?

Les 17 postes de secours

Rue Solférino (sur la place des halles centrales). Actif dès vendredi 28h

Avenue du peuple belge (à l'angle de la rue Comtesse). Actif dès le vendredi 18h

Rue Gosselet (à l'angle avec la rue Jean Macé)

Boulevard de la Liberté (à l'ange avec la rue de Valmy)

Gare Lille Flandres: place de la gare

Rue Pierre Mauroy (à l'angle avec l'avenue Kennedy)

Place Rihour

Place de la République (à côté de la préfecture)

Square Foch (sur le parvis à coté de la rue Nationale)

Pont de la Citadelle (au niveau de l'entrée du boulevard Vauban)

Façade de l'Esplanade (pont du petit paradis)

Place du marché aux Fleurs, rue Gambetta

Rue Faidherbe (à l'angle de la rue Léon Trulin

Trois postes nautiques sur la Deûle et Quai du Wault seront également actifs.

Le poste pour les enfants perdus se trouve salle du Gymnase, en face du Théâtre Sébastopol.

Quatre associations de secouristes agréées seront réparties sur ces postes de secours, dont plusieurs postes nautiques: la protection civile, l'Union nationale des associations de secouristes et sauveteurs - Unass Nord de France, la Fédération française de sauvetage et de secourisme et la Croix rouge.

Les 5 PC de la police nationale