Où skier ce week-en en Isère ?

Depuis jeudi soir, la neige tombe, dès 1000 mètres d'altitude, sur les différents massifs isérois. Météo France appelle à la vigilance car les risques d'avalanche sont élevés. Pour ceux qui veulent profiter de la neige ce week-end, on vous dit les stations qui ouvrent dès samedi.

Isère, France

Belledonne

Le Collet d'Allevard sera ouvert dès samedi pour lancer officiellement sa saison hivernale. Et pour marquer le coup, 4 pistes seront ouvertes et totalement gratuites. Il faudra tout de même se manifester à l'accueil pour récupérer un badge magnétique permettant d'accéder aux remontées mécaniques.

Sur le domaine de Chamrousse, qui a ouvert le 7 décembre dernier, l'office de tourisme prévoit d'ouvrir 62% de son domaine de ski alpin et 76% du parc nordique. En tout, 24 pistes sur les 42 seront accessibles au public.

Les 7 Laux (Pipay et Prapoutel) ouvriront officiellement le 21 décembre pour le départ des vacances de Noël. Avant cette date, le domaine propose des pré-ouvertures avec seulement quelques jonctions accessibles aux skieurs. Pour ce week-end, c'est surtout les conditions météo qui décideront d'une éventuelle ouverture.

Au col du Barioz, pas de ski alpin ce week-end mais seulement du ski de fond et uniquement le dimanche 15 décembre.

Chartreuse

Le domaine de Coeur de Chartreuse (Saint-Pierre-de-Chartreuse, le Sappey et le col de Porte), seul le domaine nordique du col de Porte sera ouvert ce samedi et ce dimanche.

Sur le plateau des Petites Roches, les stations de Saint-Hilaire du Touvet et du col de Marcieu resteront fermées. Ouverture prévue pour le 21 décembre.

Vercors

A Autrans, seul le domaine de ski de fond du plateau de Gève sera ouvert samedi et dimanche. Le domaine alpin ouvrira le 21 décembre. Tout le domaine de Lans-en-Vercors sera fermé ce week-end, comme le ski alpin à Villard-de-Lans, où il ouvrira le 19 décembre. Cependant, à Villard, le parcours nordique sera accessible. A Gresse-en-Vercors et au col de l'Arzelier, seuls les skieurs de fond pourront profiter de la neige samedi et dimanche.

75% du domaine des Coulmes sont ouverts, en fonction de la météo au matin.

Oisans

Alpe du Grand Serre et col d'Ornon : ouverture le 21 décembre.

A Vaujany, 16 pistes et 13 remontées mécaniques seront ouvertes au public en fonction de la météo du matin. Villard-Reculas ouvrira aussi selon les conditions climatiques.

Oz-en-Oisans et Auris-en-Oisans feront leurs ouvertures officielles samedi mais la météo reste a prendre en compte.

Une météo capricieuse a empêché l'ouverture de l'Alpe d'Huez et le haut du domaine des 2 Alpes. De fortes rafales de vent en altitude ne permettent pas de skier dans de bonnes conditions. Pour le moment, avec les prévisions de samedi et dimanche, la situation ne devrait pas changer.

Météo France et la Préfecture de l'Isère appellent à la vigilance face aux risques d'avalanches sur tous les massifs du département pour les amateurs de ski de randonnée, hors-piste et sorties en raquette.